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Синхронистки из России завоевали бронзу в произвольной программе на юниорском ЧМ

Россиянки Кристина Чеханова и Анастасия Сидорина заняли третье место на соревнованиях дуэтов в произвольной программе по синхронному плаванию. Юниорский чемпионат мира проходит в Будапеште.

Выступление госпожи Чехановой и госпожи Сидориной судьи оценили в 294 балла. Первое место заняли испанки с результатом 298,6 балла. Серебро получили китаянки, выступление которых судьи оценили в 295 баллов.

Для спортсменов из России эта медаль — первая бронза на турнире. Ранее на нем российские атлеты получили пять золотых наград. Они выступают на соревнованиях с флагом и гимном.

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