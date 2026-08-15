Российская команда Team Vision первой вышла в плей-офф чемпионата по Dota 2
Команда Team Vision победила Team Spirit со счетом 2–0 в четвертом раунде группового этапа The International 2026 — киберспортивного турнира по Dota 2. За обе команды играли по четверо россиян и по одному украинцу.
Первую карту Team Vision выиграла за 37 минут 11 секунд со счетом 37:8 по убийствам. На второй карте команды играли 53 минуты 50 секунд. На ней Team Vision одержала победу со счетом 28:17.
До встречи обе команды одержали по три победы и ни разу не проиграли. The International 2026 проходит с 13 по 23 августа 2026 года в Шанхае. Сейчас призовой фонд превышает $3 млн, но продолжает увеличиваться за счет внутриигровых продаж.
Основанная в 2023 году Team Vision принадлежит российской букмекерской компании PARI. В The International 2025 команда заняла 3-е место. Team Spirit также была основана в России, но позже перенесла штаб-квартиру в Сербию. Ее команда дважды становилась чемпионом The International — в 2021-м и 2023-м годах.