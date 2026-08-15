На дамбе Петербурга образовалась пробка после серии ДТП
На внутреннем кольце КАД на Комплексе защитных сооружений Санкт-Петербурга утром 15 августа произошла серия ДТП. В результате на участке образовался затор, сообщили в дирекции КЗС.
На КАД в районе дамбы после двух ДТП осталась одна полоса для движения
Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ
По данным ведомства, около 08:35 на 117-м километре КАД легковой автомобиль на внутреннем кольце столкнулся с делиниатором. После этого произошло ДТП с участием грузового и легкового автомобилей.
Пострадавших в результате аварий нет. На место вызвали оперативные службы и экипажи ГИБДД.
Сейчас для движения доступна только одна полоса. В дирекции КЗС рекомендуют автомобилистам заранее выбирать альтернативные маршруты для объезда участка.