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На дамбе Петербурга образовалась пробка после серии ДТП

На внутреннем кольце КАД на Комплексе защитных сооружений Санкт-Петербурга утром 15 августа произошла серия ДТП. В результате на участке образовался затор, сообщили в дирекции КЗС.

На КАД в районе дамбы после двух ДТП осталась одна полоса для движения

На КАД в районе дамбы после двух ДТП осталась одна полоса для движения

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

На КАД в районе дамбы после двух ДТП осталась одна полоса для движения

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

По данным ведомства, около 08:35 на 117-м километре КАД легковой автомобиль на внутреннем кольце столкнулся с делиниатором. После этого произошло ДТП с участием грузового и легкового автомобилей.

Пострадавших в результате аварий нет. На место вызвали оперативные службы и экипажи ГИБДД.

Сейчас для движения доступна только одна полоса. В дирекции КЗС рекомендуют автомобилистам заранее выбирать альтернативные маршруты для объезда участка.

Матвей Николаев

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