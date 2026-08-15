В Ленобласти из горящего детского лагеря эвакуировали 117 детей
В Выборгском районе Ленинградской области поздно вечером 14 августа произошел пожар в спальном корпусе детского оздоровительного лагеря. Из здания самостоятельно эвакуировались 117 детей и 14 взрослых, сообщили 15 августа в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
В Ленобласти пожар охватил 600 кв. м детского лагеря
Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ
Возгорание произошло в двухэтажном спальном корпусе лагеря в поселке Цвелодубово. Огонь распространился на площади около 600 кв. м.
До прибытия спасателей находившиеся в здании люди покинули помещения. В результате пожара никто не погиб и не пострадал.
Выборгская городская прокуратура начала проверку по факту пожара.