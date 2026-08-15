Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ленобласти из горящего детского лагеря эвакуировали 117 детей

В Выборгском районе Ленинградской области поздно вечером 14 августа произошел пожар в спальном корпусе детского оздоровительного лагеря. Из здания самостоятельно эвакуировались 117 детей и 14 взрослых, сообщили 15 августа в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В Ленобласти пожар охватил 600 кв. м детского лагеря

В Ленобласти пожар охватил 600 кв. м детского лагеря

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В Ленобласти пожар охватил 600 кв. м детского лагеря

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Возгорание произошло в двухэтажном спальном корпусе лагеря в поселке Цвелодубово. Огонь распространился на площади около 600 кв. м.

До прибытия спасателей находившиеся в здании люди покинули помещения. В результате пожара никто не погиб и не пострадал.

Выборгская городская прокуратура начала проверку по факту пожара.

Матвей Николаев

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд