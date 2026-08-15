Новым послом России в Египте и полпредом при ЛАГ стал Артур Люкманов
Президент Владимир Путин назначил Артура Люкманова послом России в Египте. Господин Люкманов также по совместительству займет пост российского полномочного представителя при Лиге арабских государств (ЛАГ). Соответствующие указы опубликованы на портале правовых актов.
Артур Люкманов
Фото: МИД РФ
Господин Люкманов с 2023 года занимал должности главы департамента международной информационной безопасности МИД России, а также спецпредставителя президента по международному сотрудничеству в области информбезопасности.
С 2020-го по 2026 год пост посла в Египте и полпреда при ЛАГ от России занимал Георгий Борисенко. 20 февраля глава государства освободил господина Борисенко от должности и назначил заместителем министра иностранных дел.
Георгий Борисенко, которого Артур Люкманов сменил на посту посла России в Египте и полпреда при ЛАГ, 20 февраля 2026 года был освобожден от этой должности и назначен заместителем министра иностранных дел России. Георгий Борисенко проработал на дипломатической службе с 1990 года, занимая различные должности, включая работу в посольстве России в США с 2003 по 2011 год.
Назначение нового посла в Египте происходит на фоне активного дипломатического взаимодействия России с Египтом и странами Ближнего Востока. Президент Владимир Путин 31 марта 2026 года провел телефонный разговор с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси, обсудив немедленное прекращение огня на Ближнем Востоке и актуальные вопросы двусторонних отношений, включая инвестиционные проекты в сферах энергетики и промышленности. Глава МИД Египта Бадр Абдельати 2 апреля 2026 года привез президенту России письменное послание от египетского коллеги и обсуждал с Владимиром Путиным сотрудничество в сферах атомной энергетики, промышленности и поставок сельхозпродукции.