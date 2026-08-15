Новым послом России в Египте и полпредом при ЛАГ стал Артур Люкманов

Президент Владимир Путин назначил Артура Люкманова послом России в Египте. Господин Люкманов также по совместительству займет пост российского полномочного представителя при Лиге арабских государств (ЛАГ). Соответствующие указы опубликованы на портале правовых актов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артур Люкманов

Фото: МИД РФ Артур Люкманов

Фото: МИД РФ

Господин Люкманов с 2023 года занимал должности главы департамента международной информационной безопасности МИД России, а также спецпредставителя президента по международному сотрудничеству в области информбезопасности.

С 2020-го по 2026 год пост посла в Египте и полпреда при ЛАГ от России занимал Георгий Борисенко. 20 февраля глава государства освободил господина Борисенко от должности и назначил заместителем министра иностранных дел.