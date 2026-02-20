Чем известен Георгий Борисенко

20 февраля президент России Владимир Путин освободил Георгия Борисенко от должности посла в Египте и полпреда РФ в Лиге арабских государств и назначил его заместителем министра иностранных дел России. Подробности биографии нового замглавы МИДа — в справке “Ъ”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Георгий Борисенко Фото: Пресс-служба МИД России Георгий Борисенко Фото: Пресс-служба МИД России Следующая фотография 1 / 2 Георгий Борисенко Фото: Пресс-служба МИД России Георгий Борисенко Фото: Пресс-служба МИД России

Борисенко Георгий Евгеньевич родился 10 июля 1968 года в Краснодаре. В 1990 году окончил Московский государственный институт международных отношений.

С 1990 года был на дипломатической службе в МИДе, работал в посольстве в Швейцарии, в постоянном представительстве при ОБСЕ в Вене, в генеральном секретариате МИДа. С 2003 по 2011 год — советник, старший советник, советник-посланник посольства РФ в США. С 2011 года — замдиректора, с 2014 года — директор департамента Северной Америки МИДа. 27 апреля 2020 года был назначен послом России в Египте и полпредом РФ при Лиге арабских государств.

Награжден орденами Дружбы, Почета. Чрезвычайный и полномочный посол. Владеет английским и немецким языками. Женат, есть двое детей.