Александр Моор высказался о понижении кредитного рейтинга Тюменской области

Тюменская область остается надежным заемщиком, несмотря на понижение ее кредитного рейтинга Аналитическим кредитным рейтинговым агентством (АКРА), заявил губернатор Александр Моор на пресс-конференции. Ранее, в июне, организация впервые с 2017 года изменила прогноз по региону со «стабильного» на «развивающийся» из-за снижения уровня ликвидности бюджета на фоне уменьшения налоговых поступлений от ключевой отрасли субъекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Моор

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Александр Моор

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

«Основной налоговый источник доходов областного бюджета — это налог на прибыль, и он сейчас не только у нас, в целом во всех регионах достаточно волантильный. Мы понимаем почему, есть объективные экономические условия»,— пояснил господин Моор.

Губернатор подчеркнул, что за шесть месяцев 2026 года тюменские власти получили 51,5% по доходам от годового плана, тем самым его «немного превысив». «Мы полагаем, что сможем выполнить уже по итогам года плановые доходы, хотя ситуация действительно волатильная и много факторов, которые влияют на налог на прибыль. Исходим из того, что мы всегда очень консервативно планируем бюджет, думаю, что мы сможем в части доходов необходимую сумму собрать»,— заверил он.

Александр Моор отметил, что при необходимости власти всегда смогут «сбалансировать бюджет» и принять меря для сокращения расходов областной казны. «В любом случае все социальные расходы защищены. Все наши социальные обязательства будут в полном объеме выполнены»,— добавил глава региона.

Депутаты Тюменской областной думы приняли бюджет Тюменской области на 2026 год с параметрами 253,2 млрд руб. по доходам и 288,8 млрд руб. по расходам. Александр Моор тогда заверил, что дефицит в 35,5 млрд руб. не помешает в полном объеме выполнить все обязательства по оказанию помощи социально незащищенным жителям и поддержке участников СВО и их семей. Губернатор подчеркнул, что дефицит планируется покрывать за счет заемных средств, отметив, что регион имеет высокий кредитный рейтинг.

По данным АКРА, понижение кредитного рейтинга Тюменской области связано с вероятным сохранением неравномерности графика погашения долга и дальнейшим ростом доли краткосрочного долга. «При этом у региона сохраняется низкий уровень долговой нагрузки, высокая доля собственных доходов бюджета, а также умеренно высокая оценка социально-экономического развития»,— отметили в организации.

Василий Алексеев