В Мурманской области назвали причину очередей и нехватки бензина на АЗС

Власти Мурманской области связывают перебои с поставками автомобильного топлива с изменением логистических цепочек по всей стране. Об этом сообщили в региональном правительстве, пишет 51.RU.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Власти Мурманской области объяснили перебои с бензином изменением логистики

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Власти Мурманской области объяснили перебои с бензином изменением логистики

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

По словам властей, временные трудности периодически возникают как на крупных сетевых, так и на независимых АЗС. Из-за перераспределения потока потребителей сетевые заправки вынуждены вводить временные ограничения.

Ранее мурманские автомобилисты сообщили об очередях на АЗС и отсутствии бензина. В частности, вечером 13 августа на нескольких заправках в Мурманске не было бензина АИ-95.

«Временные трудности периодически возникают как на сетевых, так и на независимых заправках региона. В связи с перераспределением потока потребителей на крупные АЗС сетевые заправки вводят временные ограничения», — сообщили в правительстве области.

Власти признают, что между поставками возможны временные перебои с наличием топлива. При этом ситуацию контролируют в ручном режиме совместно с поставщиками, а поставки бензина в регион продолжаются регулярно.

Матвей Николаев