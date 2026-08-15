Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Петербуржцы сообщили о сбоях мобильной связи на фоне ограничений

Жители Петербурга утром 15 августа сообщили о проблемах с мобильной связью. Рост числа обращений фиксируют сервисы DownDetector и «Сбой.рф».

В Петербурге утром выросло число жалоб на сбои мобильной связи

В Петербурге утром выросло число жалоб на сбои мобильной связи

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В Петербурге утром выросло число жалоб на сбои мобильной связи

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

По данным DownDetector, за последний час поступило около 200 жалоб на работу мобильной связи, а за последние сутки — порядка 2 тыс.

На «Сбой.рф» Петербург занимает второе место среди российских регионов по числу обращений за последние три часа.

При этом сайты и сервисы, включенные в «белые списки» Минцифры, продолжают работать в условиях действующих ограничений.

Матвей Николаев

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд