Моор: в Тюменской области продолжат отключать интернет для противодействия БПЛА

В Тюменской области периодически отключают мобильный интернет и глушат связь для работы устройства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для подавления беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые «используют разные технологии наведения на цель», рассказал губернатор Александр Моор на пресс-конференции. Он подчеркнул, что власти не планируют снимать ограничения в ближайшее время.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ

«Это трудности, с которыми мы должны жить, находить возможность организации жизни в этих условиях, потому что безопасность объектов наша с вами совместная ключевая задача»,— сказал господин Моор.

В ходе общения с представителями СМИ губернатор сообщил, что Министерство обороны России создает на территории Тюменской области комплексную систему защиты критически важных объектов совместно с их собственниками и властями региона. Александр Моор пояснил, что над территорией страны регулярно сбивают большое количество беспилотников ВСУ, однако некоторые из них «могут пролетать», в связи с чем необходимо повышать безопасность инфраструктуры.

Василий Алексеев