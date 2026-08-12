Банки пробили озоновый слой

Началась очередная волна удаления приложений российских банков из сторов. Платежный сервис «Яндекс Пэй» пропал из AppStore. А из Google Play удалили «Ozon Банк». В компаниях подтвердили “Ъ FM”, что приложения теперь недоступны для скачивания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

6 августа власти Великобритании ввели санкции против банков — среди них был и «Ozon Банк». Также в июле Евросоюз принял 21-й пакет рестрикций, в который попали в том числе банки российских маркетплейсов. Он вступит в силу уже 13 августа. В Ozon отметили, что санкции не влияют на деятельность его кредитной организации: клиенты продолжают совершать платежи, переводы и другие операции внутри страны в полном объеме.

В «Яндекс Пэй» также подчеркнули, что средства пользователей в безопасности. На Android пока доступны российские маркеты приложений, отмечает эксперт по информационной безопасности Яков Гродзенский:

«Google собирается ужесточать политику в части скачивания приложений из сторонних маркетплейсов. Но пока ситуация остается достаточно хорошей. Мы видим отношение этих компаний к России: они фактически не воспринимают российский рынок как ключевой. Поэтому история с удалением приложений продолжится.

В этой ситуации видится логичным создание популярной национальной мобильной операционной системы в будущем.

Конечно, на базе Android. Такие попытки уже были, и они будут продолжаться, так что рано или поздно мы к этому, скорее всего, придем, как это сделал, например, Китай. Но тем не менее обходные пути существуют и сейчас».

С 2027-го Google распространит на весь мир программу верификации разработчиков для Android. В официальной документации указано, что она не будет работать в попавших под санкции странах. То есть российские разработчики не смогут проходить подобную верификацию.

Это в том числе создает риски для национального магазина RuStore, писал «Ъ». Хотя крупные российские игроки настаивают, что внутренний рынок затронут не будет. Пока и для закрытой системы iOS банки способны создавать альтернативные приложения с измененным интерфейсом, отмечает директор по продукту AppSec.Sting компании AppSec Solutions Юрий Шабалин:

«В случае с Google Play механизм понятный: есть RuStore, это альтернативный, вполне понятный источник приложений. В случае с AppStore ситуация сложнее. Но за те годы, которые компании провели в режиме блокировок, они оказались готовы к выпуску новых версий приложений. Механизм разблокировки тоже существует, хотя он небыстрый (от одной до двух недель) за счет проверок самого AppStore.

Действительно, при большом количестве новостей о том, что какое-то приложение удалили, могут активизироваться мошенники.

Но пользователи Apple также от этого достаточно защищены. С точки зрения безопасности самих приложений у компаний, которые уже сталкивались с удалением, есть механизм, который позволяет выйти из этой ситуации. Но компания впервые сталкивается с необходимостью быстро выпустить новую версию — здесь кроются очень большие проблемы».

Российские банки сейчас активно переходят на национальный сертификат безопасности сайтов. У пользователей уже перестали открываться веб-версии в Google Chrome и Safari. Без дополнительной установки сертификата от Минцифры доступ есть только через российские браузеры. В июне 2026-го один из крупнейших удостоверяющих центров, японский GlobalSign, начал отзывать собственные сертификаты безопасности у российских партнеров. Так же поступили и китайские компании.

Александра Абанькова