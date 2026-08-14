Молдаван задержали в Италии по делу о краже картин Матисса, Ренуара и Сезанна

Итальянские карабинеры (полицейское подразделение вооруженных сил) задержали девять граждан Молдовы по делу о краже подлинников картин Пьера Огюста Ренуара, Анри Матисса и Поля Сезанна. Пятерых арестовали, мера пресечения для остальных еще не избрана. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщают ANSA и il Fatto Quotidiano.

Картины украли в ночь на 23 марта из частного музея неподалеку от Пармы: их вынесли за несколько минут. Следствие длилось около пяти месяцев. В августе прокуратура распорядилась провести обыски в провинциях Парма, Модена и Реджо-Эмилия, после которых были задержаны подозреваемые — у них также изъяли огнестрельное оружие.

Следователи установили, что задержанные причастны как минимум к 14 ограблениям в Парме. По данным ANSA, им помогали девять итальянцев. Их продолжают искать.

Речь идет о картинах «Рыбы» Пьера-Огюста Ренуара 1917 года, «Натюрморт с вишнями» Поля Сезанна 1890 года, а также «Одалиска на террасе», написанная Анри Матиссом в 1922 году. Их общая стоимость оценивается чуть более чем в $10 млн.