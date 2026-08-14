Молдаван задержали в Италии по делу о краже картин Матисса, Ренуара и Сезанна
Итальянские карабинеры (полицейское подразделение вооруженных сил) задержали девять граждан Молдовы по делу о краже подлинников картин Пьера Огюста Ренуара, Анри Матисса и Поля Сезанна. Пятерых арестовали, мера пресечения для остальных еще не избрана. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщают ANSA и il Fatto Quotidiano.
Картины украли в ночь на 23 марта из частного музея неподалеку от Пармы: их вынесли за несколько минут. Следствие длилось около пяти месяцев. В августе прокуратура распорядилась провести обыски в провинциях Парма, Модена и Реджо-Эмилия, после которых были задержаны подозреваемые — у них также изъяли огнестрельное оружие.
Следователи установили, что задержанные причастны как минимум к 14 ограблениям в Парме. По данным ANSA, им помогали девять итальянцев. Их продолжают искать.
Речь идет о картинах «Рыбы» Пьера-Огюста Ренуара 1917 года, «Натюрморт с вишнями» Поля Сезанна 1890 года, а также «Одалиска на террасе», написанная Анри Матиссом в 1922 году. Их общая стоимость оценивается чуть более чем в $10 млн.
Итальянские карабинеры обнаружили украденные картины Пьера Огюста Ренуара, Анри Матисса и Поля Сезанна, похищенные в марте 2026 года из частного музея недалеко от Пармы. Картины «Рыбы» Пьера-Огюста Ренуара 1917 года, «Натюрморт с вишнями» Поля Сезанна 1890 года и «Одалиска на террасе» Анри Матисса 1922 года, общей стоимостью более $10 млн, были возвращены, однако о задержании подозреваемых информации не поступало по состоянию на 14 августа 2026 года. Расследованием занимались карабинеры Пармы и подразделение по охране культурного наследия.
Похищение из Magnani Rocca Foundation произошло в ночь с 22 на 23 марта 2026 года, злоумышленники действовали быстро и организованно, пытаясь забрать четыре картины, но одну оставили на месте. Музей Magnani Rocca Foundation является крупнейшим частным художественным музеем в Италии, где хранятся работы таких художников, как Тициан, Дюрер, Рубенс, Гойя, Канова, Моне, а также наиболее значительная коллекция картин Джорджо Моранди.
Похожие кражи произведений искусства происходили и в других странах. Например, в декабре 2025 года в бразильском Сан-Паулу вооруженные преступники похитили восемь гравюр Анри Матисса и пять гравюр Кандиду Портинари из библиотеки Мариу де Андраде. В октябре 2025 года из Лувра были украдены девять драгоценностей стоимостью $102 млн, а в июне 2026 года французская полиция обнаружила похищенную картину Пабло Пикассо у тети наркоторговца.