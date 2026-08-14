Итальянские карабинеры нашли украденные картины Матисса, Ренуара и Сезанна

Карабинеры в Италии обнаружили картины Пьера Огюста Ренуара, Анри Матисса и Поля Сезанна, украденные из частного музея в марте. Расследование по делу продолжается, сообщили в правоохранительных органах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Отрывок записи с камер видеонаблюдения, на котором видно, как грабители вынесли картины из музея в Италии

Фото: @_Carabinieri_ Отрывок записи с камер видеонаблюдения, на котором видно, как грабители вынесли картины из музея в Италии

Фото: @_Carabinieri_

Были возвращены «Рыбы» Пьера-Огюста Ренуара 1917 года, «Натюрморт с вишнями» Поля Сезанна 1890 года, а также «Одалиска на террасе», написанная Анри Матиссом в 1922 году. Их общая стоимость оценивается чуть более чем в $10 млн.

В соцсетях подразделения также опубликован отрывок записи с камер видеонаблюдения, на котором видно, как грабители вынесли картины из музея. О задержании подозреваемых информации не поступало.