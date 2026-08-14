Золотые руки

Пятница, 14 августа, принесла российской команде пять наград чемпионата Европы по водным видам спорта, проходящего в Париже. Золотые медали завоевали Евгения Чикунова в заплыве на 200 м брассом, а также Егор Корнев, Иван Гирев, Дарья Клепикова и Кира Манохина в смешанной эстафете 4х100 вольным стилем. Благодаря этим победам сборная России вошла в тройку в медальном зачете первенства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Emma Da Silva / AP Фото: Emma Da Silva / AP

Заплыв на 200 м брассом ожидаемо превратился в противостояние двух пловчих, на голову превосходящих всех остальных в Европе,— мировой рекордсменки 21-летней россиянки Евгении Чикуновой и 23-летней британки Ангарад Эванс, подходившей к финалу континентального первенства в ранге быстрейшей девушки на этой дистанции в нынешнем сезоне.

Чикунова по обыкновению тихо провела первую сотню метров. А Эванс тем временем шла по графику мирового рекорда; шла впереди, но знала, что успокаиваться рано. Вторую половину гонки россиянка провела блестяще и шансов единственной реальной сопернице не оставила. Позже Чикунова рассказывала, что «не помнит, как доплывала последний полтинник». Но именно на нем она добавила так, что финишировала практически в одиночестве.

Евгения Чикунова преодолела дистанцию за 2 минуты 19,32 секунды. Эванс — почти в двух секундах позади. Ирландка Мона Макшерри, бронзовый призер, в трех с лишним секундах.

Еще одно золото сборной России пришло в смешанной эстафете 4х100 м вольным стилем. Отечественные спортсмены отлично провели все четыре этапа и реабилитировались за смешанную комбинированную эстафету, в которой рассчитывали на победу, но получили только бронзу.

В пятничной гонке россияне лидерство вообще не упускали. Здорово прошел первый этап Егор Корнев, уже успевший на нынешнем европейском первенстве взять три медали. Отлично совладал со вторым этапом Иван Гирев. И после третьей стадии, которую плыла Дарья Клепикова, сборная России все еще была впереди. А 16-летняя Кира Манохина вроде бы подпускала к себе голландку Маррит Стинберген, но преимущество все-таки удержала. Сборная России добыла еще одно золото. На пьедестале также оказались команды Нидерландов и Италии.

В заплыве мужчин на 50 м на спине реализовался редкий российский шанс на двойной пьедестал.

Расклад был следующий: в прошлом году на сингапурском чемпионате мира Климент Колесников завоевал золото, а Павел Самусенко взял серебро (он разделил второе место с южноафриканцем Питером Кутзе). На первенстве Европы они, естественно, тоже были главными фаворитами. Однако получилось несколько хуже. Оба действительно забрались на подиум, но оба проиграли касание чеху Мирославу Кнедле. Колесников — одну сотую секунды. Самусенко — три сотых.

А началась пятница на чемпионате Европы по водным видам спорта для сборной России с бронзы. Ее завоевала Дарья Клепикова на стометровке баттерфляем. Она пропустила вперед бельгийку Роос Ваноттердейк и немку Ангелину Кёлер. Могло срастись и с серебром, но заминка у Клепиковой возникла на развороте.

Единственным финалом, в котором российская команда в пятницу осталась без медали, стал заплыв на 1500 м. Здесь 17-летняя Ксения Мишарина финишировала на пятом месте. Победила трехкратная чемпионка мира Симона Квадарелла.

В общем зачете чемпионата Европы сборная России поднялась на третье место (9 золотых наград, 8 серебряных и 9 бронзовых). Обгоняют ее команды Италии (11–9–14) и Великобритании (11–4–8). В зачете, учитывающем только результаты соревнований по плаванию, россияне взлетели на вторую позицию (4–4–5) и уступают только британцам (5–2–4).

Роман Левищев