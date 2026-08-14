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Футболист «Зенита» Ваня Дркушич перешел в испанский клуб

Словенский футболист, защитник «Зенита» Ваня Дркушич перешел в «Эспаньол» на правах аренды. Об этом сообщила пресс-служба петербургского футбольного клуба.

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Соглашение будет действовать до конца сезона-2026/27, уточнили в «Зените».

26-летний Ваня Дркушич перешел в «Зенит» в августе 2024 года. В составе петербургского клуба сыграл в 46 матчах. До этого он выступал за итальянский «Ренде», словенский «Браво», «Сочи» и сербский клуб «Црвена звезда». Входит в сборную Словении.

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