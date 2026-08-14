Депутата от КПРФ сняли с выборов в Госдуму за нарушение авторских прав

Самарский областной суд 14 августа снял с выборов в Госдуму действующего депутата от КПРФ Михаила Матвеева. Иск подала его конкурент по одномандатному округу от Партии пенсионеров Анна Саранцева. Ее юристы обвинили коммуниста в незаконном использовании в агитации фотографий, изображений несовершеннолетних и даже шрифтов от Microsoft. Депутат назвал происходящее «позором» и пообещал оспорить решение суда.

По словам истцов, на предвыборном сайте кандидата Матвеев2026.ру были опубликованы ссылки на его же посты в соцсети «ВКонтакте» и на личный сайт коммуниста, где фигурируют фотоматериалы известных журналистов, авторских прав на которые у Михаила Матвеева нет. Позиция защиты свелась к нескольким пунктам. Михаил Матвеев «не имел отношения к наполняемости своего агитационного сайта и не знал о содержащихся в нем спорных гиперссылках», поскольку сам «в гиперссылках не разбирается».

Подробнее — в материале «Ъ» «Депутат погорел на гиперссылках».