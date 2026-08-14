В Казахстане восстановили энергоснабжение после сбоя

После технологического нарушения энергоснабжение в Казахстане восстановили, сообщил системный оператор единой электроэнергетической системы страны АО KEGOC. В 16:12 в Алматинском энергоузле вновь появилась электроэнергия. Вскоре южная зона казахстанской энергосистемы также возобновила параллельную работу с основной частью системы страны и Объединенной энергосистемой Центральной Азии.

В KEGOC уточнили, что сбой начался в 14:37: были отключены линии 500 кВ между Агадыром и Улкеном, а также между Актогаем и Талдыкорганом. Затем южная часть Единой энергосистемы Казахстана и Объединенная энергосистема Центральной Азии работали отдельно друг от друга.

Максимальный объем ограничений для потребителей оценили примерно в 2810 МВт. Уже к 14:47 в Карагандинской, Абайской и Улытауской областях отменили ограничения суммарно на 295 МВт. Минэнерго Казахстана заявило, что противоаварийная автоматика сработала после наброса мощности. Ведомство объяснило его резким изменением перетока электроэнергии из энергосистемы Центральной Азии.

На юге Узбекистана также было прервано электроснабжение. Министерство энергетики республики связало отключение с аварией в энергосистеме другой страны Центральной Азии и не уточнило, о какой стране идет речь. Перебои наблюдались в Сурхандарье и других регионах; примерно к 14:30 аварийные службы восстановили подачу энергии в большинстве районов.