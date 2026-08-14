В Казахстане восстановили энергоснабжение после сбоя
После технологического нарушения энергоснабжение в Казахстане восстановили, сообщил системный оператор единой электроэнергетической системы страны АО KEGOC. В 16:12 в Алматинском энергоузле вновь появилась электроэнергия. Вскоре южная зона казахстанской энергосистемы также возобновила параллельную работу с основной частью системы страны и Объединенной энергосистемой Центральной Азии.
В KEGOC уточнили, что сбой начался в 14:37: были отключены линии 500 кВ между Агадыром и Улкеном, а также между Актогаем и Талдыкорганом. Затем южная часть Единой энергосистемы Казахстана и Объединенная энергосистема Центральной Азии работали отдельно друг от друга.
Максимальный объем ограничений для потребителей оценили примерно в 2810 МВт. Уже к 14:47 в Карагандинской, Абайской и Улытауской областях отменили ограничения суммарно на 295 МВт. Минэнерго Казахстана заявило, что противоаварийная автоматика сработала после наброса мощности. Ведомство объяснило его резким изменением перетока электроэнергии из энергосистемы Центральной Азии.
На юге Узбекистана также было прервано электроснабжение. Министерство энергетики республики связало отключение с аварией в энергосистеме другой страны Центральной Азии и не уточнило, о какой стране идет речь. Перебои наблюдались в Сурхандарье и других регионах; примерно к 14:30 аварийные службы восстановили подачу энергии в большинстве районов.
Отключение электроснабжения на юге Узбекистана 14 августа 2026 года, о котором сообщила пресс-служба Министерства энергетики республики, произошло из-за аварии в энергосистеме другой страны Центральной Азии. Перебои в подаче электричества затронули Сурхандарью и другие регионы Узбекистана. Одновременно сообщалось об отключениях электричества в Алмате и Алматинской области Казахстана, а также в Бишкеке, Чуйской и Иссык-Кульской областях Киргизии, и в Душанбе, Таджикистан.
По данным Минэнерго Киргизии, авария произошла на высоковольтной линии в Казахстане, а Минэнерго Казахстана заявило, что отключение вызвано резким изменением перетока электричества в энергосистеме Центральной Азии. Схожий сбой в единой энергосистеме Центральной Азии уже происходил в январе 2022 года, когда Казахстан, Узбекистан и Киргизия обвиняли друг друга в причинах аварии. Тогда отключилась транзитная ЛЭП 500 кВ между северной и южной частями Казахстана из-за значительного отклонения генерации от потребления электроэнергии.