Суд вынес приговор членам ОПГ «Кальбоновские»

Московский облсуд вынес приговор членам вооруженной банды «Кальбоновские», которые устраивали разборки в Белгородской области с начала 90-х годов. Входившие в нее бывшие священник и военнослужащий получили по 17 лет строгого режима, а еще шесть человек отсидят от 12 до 16 лет. Присяжные признали их виновными в убийстве двух человек в ходе криминальных конфликтов, а также вымогательстве.

Генеральная прокуратура 14 августа сообщила о вынесении приговора восьми участникам преступной группировки, занимавшейся убийствами, вымогательством и похищением людей в Белгородской области. Главные подсудимые Станислав Дементеев и Игорь Селютин получили по 17 лет со штрафами в 300 тыс. руб. и 800 тыс. руб. соответственно. Другим фигурантам — Степану Морозову, Константину Юрченко, Александру Бондареву, Геннадию Вислогузову, Роману Журавелю и Ренаду Хишбе — назначены сроки от 12 до 16 лет и штрафы от 400 тыс. до 600 тыс. руб.

Коллегия присяжных признала подсудимых в зависимости от их ролей виновными в участии в устойчивой вооруженной банде, убийствах, похищении людей, вымогательстве и угоне автомобиля.

Как было установлено в ходе разбирательства, все они входили в организованную преступную группировку (ОПГ) «Кальбоновские», созданную криминальным авторитетом Николаем Аршиновым в Губкинском районе Белгородской области в начале 90-х годов прошлого века. Банда базировалась в Губкине, а ее участники грабили предпринимателей и «крышевали» бизнес.

Подробнее — в материале «"Кальбоновских" взяли на пути исправления».