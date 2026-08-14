«Локомотив» сыграл вничью с «Оренбургом» в четвертом туре РПЛ

В стартовом матче четвертого тура чемпионата России «Локомотив» на выезде сыграл вничью с «Оренбургом» — 1:1. Несмотря на то что московский клуб быстро повел в счете, хозяева были ближе к победе, так как, отквитав пропущенный гол, не реализовали пенальти. Железнодорожники по-прежнему не могут одержать первую победу в сезоне.

Слабое выступление «Локомотива» стало едва ли не главной неожиданностью стартового отрезка чемпионата. Бронзовый призер Российской премьер-лиги взял лишь два очка в трех турах, притом что два матча провел на своем поле и еще не встречался с клубами из первой восьмерки по итогам прошлого сезона. Хуже всего, что даже по игре железнодорожники не превосходили оппонентов, включая «Акрон», который и сам на старте выглядел плохо.

Конечно, в их оправдание можно сказать, что они понесли серьезные кадровые потери: ушли или выбыли из строя по разным причинам Дмитрий Воробьев, Данил Пруцев, Николай Комличенко, Сесар Монтес, Антон Митрюшкин. А равноценных трансферов на вход у «Локомотива» пока нет. Более того, вот-вот его могут покинуть два системообразующих футболиста.

Подробнее — в материале «У „Локомотива“ недержание счета».