У «Локомотива» недержание счета

В стартовом матче четвертого тура чемпионата России «Локомотив» на выезде сыграл вничью с «Оренбургом» — 1:1. Несмотря на то что московский клуб быстро повел в счете, хозяева были ближе к победе, так как, отквитав пропущенный гол, не реализовали пенальти. Железнодорожники по-прежнему не могут одержать первую победу в сезоне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матч между «Локомотивом» и «Оренбургом»

Фото: ФК «Оренбург» Матч между «Локомотивом» и «Оренбургом»

Фото: ФК «Оренбург»

Слабое выступление «Локомотива» стало едва ли не главной неожиданностью стартового отрезка чемпионата. Бронзовый призер Российской премьер-лиги взял лишь два очка в трех турах, притом что два матча провел на своем поле и еще не встречался с клубами из первой восьмерки по итогам прошлого сезона. Хуже всего, что даже по игре железнодорожники не превосходили оппонентов, включая «Акрон», который и сам на старте выглядел плохо.

Конечно, в их оправдание можно сказать, что они понесли серьезные кадровые потери: ушли или выбыли из строя по разным причинам Дмитрий Воробьев, Данил Пруцев, Николай Комличенко, Сесар Монтес, Антон Митрюшкин. А равноценных трансферов на вход у «Локомотива» пока нет. Более того, вот-вот его могут покинуть два системообразующих футболиста.

По информации турецких СМИ, «Галатасарай» нацелен в ближайшее время закрыть сделку по Алексею Батракову и улучшил финансовое предложение московскому клубу до €28 млн.

Вместе с тем близок к переходу в «Зенит» Артем Карпукас, который не полетел в Оренбург, как сообщается, из-за проблем с коленом.

Первая победа команде Михаила Галактионова была нужна как воздух, ведь дальше у нее будет очень сложный календарь — в матчах с ЦСКА, московским «Динамо», «Балтикой» и «Зенитом» много очков не наберешь. С «Оренбургом» на его искусственном поле тоже обычно легко не бывает, хотя как раз «Локомотиву» удалось выиграть здесь в пяти предыдущих встречах чемпионата.

Сейчас красно-зеленые выставили трех центральных защитников, но Евгений Морозов в этой расстановке выполнял функции опорного хавбека, и благодаря ему москвичи максимально укрепили середину поля. Другой центрбек Жерзино Ньямси сразу же чуть не отдал голевую передачу нападающему хозяев Гедеону Гузине, и его ошибку пришлось подчищать голкиперу Илье Лантратову. Зато тут же железнодорожники сами заставили ошибиться соперника, Александр Сильянов перехватил мяч и доставил его Батракову.

Лучший бомбардир «Локомотива» в двух последних чемпионатах нынешний сезон, как и вся команда, начал неважно, что многие связывали с его желанием перейти в «Галатасарай».

В трех турах он совершил лишь одно результативное действие, получив три желтые карточки и возглавив РПЛ по этому показателю. Но в Оренбурге Батраков наконец-то забил фирменным обводящим ударом и на третьей минуте вывел гостей вперед.

Затем «Локомотив» опять больше играл по счету, не особо стремясь развить успех. В матчах с «Ахматом» и махачкалинским «Динамо» он минимальное преимущество не удержал. Сейчас подопечные Галактионова рисковали наступить на те же грабли, уступив инициативу, и пережили несколько неприятных моментов, один из которых даже завершился ответным голом Дамиана Пуэблы на исходе первого тайма. Их спасло то, что ранее мяч попал в руку Гузине, и после видеоразбора эпизода арбитр Антон Фролов отменил взятие ворот. А еще ранее их спас Лантратов, среагировав на удар в нижний угол того же Пуэблы.

Во втором тайме железнодорожники продолжали сушить игру, стараясь подальше отодвинуть ее от своей штрафной площади. Тем не менее «Оренбург» с помощью аутов создал две опасные ситуации подряд. В первом случае москвичей выручил Ньямси, а со второй попытки на 63-й минуте хозяева отыгрались. Только вышедший на замену Андрей Касаджиков головой переправил мяч в сетку после двух скидок от партнеров. Вскоре еще Пуэбла заработал пенальти, рухнув на синтетический газон после еле заметного контакта с Лантратовым. Касаджиков мог оформить дубль, но Лантратов потащил, а потом не дал отличиться на добивании Евгению Болотову, и еще защитники подстраховали вратаря, когда он уже просто физически не успевал отразить третий удар.

Теперь для команды Галактионова и ничья была за счастье, тем более что конструктивная игра у нее вообще не клеилась. Усилить ее заменами тоже не получилось, а вот оренбуржец Ренат Голыбин едва не сыграл роль «джокера», когда на 91-й минуте головой пробил рядом со штангой. В итоге «Локомотив» с большим трудом унес ноги, добившись ничьей 1:1.

Александр Ильин