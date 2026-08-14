Евгения Чикунова взяла золото в заплыве на 200 м брассом на чемпионате Европы

Российская спортсменка Евгения Чикунова завоевала золотую медаль в плавании на 200 м брассом на чемпионате Европы по водным видам спорта. Ее результат стал новым рекордом чемпионатов Европы. Турнир проходит в Париже.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгения Чикунова

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters Евгения Чикунова

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Чикунова преодолела дистанцию за 2 минуты 19,32 секунды. Второе место заняла Ангарад Эванс из Британии. Она прошла дистанцию с отставанием в 1,89 секунды. Бронзовую медаль взяла ирландская спортсменка Мона Макшерри (+3,11). Предыдущий рекорд установила в 2014 году датская спортсменка Рикке Педерсен (2 минуты 19,84 секунды).

Россиянка Дарья Клепикова завоевала бронзовую медаль в плавании на 100 м баттерфляем. Ее результат — 56,76 секунды. Серебряную медаль взяла бельгийская спортсменка Рос Ваноттердейк (56,08 секунды). На третьем месте — Ангелина Колер из Германии (56,39 секунды).

Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит с 31 июля по 16 августа. Россияне выступают в нейтральном статусе.