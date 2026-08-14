Евгения Чикунова взяла золото в заплыве на 200 м брассом на чемпионате Европы
Российская спортсменка Евгения Чикунова завоевала золотую медаль в плавании на 200 м брассом на чемпионате Европы по водным видам спорта. Ее результат стал новым рекордом чемпионатов Европы. Турнир проходит в Париже.
Евгения Чикунова
Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters
Чикунова преодолела дистанцию за 2 минуты 19,32 секунды. Второе место заняла Ангарад Эванс из Британии. Она прошла дистанцию с отставанием в 1,89 секунды. Бронзовую медаль взяла ирландская спортсменка Мона Макшерри (+3,11). Предыдущий рекорд установила в 2014 году датская спортсменка Рикке Педерсен (2 минуты 19,84 секунды).
Россиянка Дарья Клепикова завоевала бронзовую медаль в плавании на 100 м баттерфляем. Ее результат — 56,76 секунды. Серебряную медаль взяла бельгийская спортсменка Рос Ваноттердейк (56,08 секунды). На третьем месте — Ангелина Колер из Германии (56,39 секунды).
Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит с 31 июля по 16 августа. Россияне выступают в нейтральном статусе.
Евгения Чикунова является рекордсменкой мира на дистанции 200 метров брассом, установив время 2 минуты 17,55 секунды на Чемпионате России в Казани в 2023 году. На Чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре в 2025 году Чикунова показала лучшее время в полуфинале на дистанции 200 метров брассом, но в финальном заплыве заняла второе место, уступив американке Кейт Дагласс.
Помимо Евгении Чикуновой и Дарьи Клепиковой, другие российские пловцы также успешно выступали на международных соревнованиях. Например, Илья Бородин завоевал бронзу на Чемпионате мира в Сингапуре, а Александр Мальцев был признан World Aquatics лучшим спортсменом в синхронном плавании в 2025 году, выиграв три золотые медали на Чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре.
European Aquatics (Европейская федерация плавания) заявила о праве России провести чемпионат Европы по водным видам спорта в 2028 году и готова допустить российских спортсменов на турниры под своей эгидой с флагом и гимном, если это одобрят страны-хозяйки. Вопрос о проведении Чемпионата Европы в Казани в 2028 году обсуждается.