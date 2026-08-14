Средний срок промышленного строительства в России за пять лет сократился на 26%

14 августа в Екатеринбурге Максим Решетников провел совещание с представителями бизнес-сообщества о выполнении «дорожной карты» по реинжинирингу правил промышленного строительства. Этот план был утвержден правительством в 2021 году. Он предполагает, что создание нормативной базы для применения новых технологий в строительстве и упрощение процедур позволит сократить инвестиционно-строительный цикл при возведении промышленных объектов к 2030 году на 40% по отношению к уровню 2020-го, а издержки строителей — на 20%.

Пока (по итогам 2025 года) эти показатели снизились на 26,3% и на 13,8% соответственно, сообщил Максим Решетников. Теперь так называемый клиентский путь инвестора занимает 1491 день (49 месяцев) вместо 2024 дней (66,5 месяцев). Согласно имеющимся у “Ъ” материалам к совещанию, сокращение сроков произошло за счет всех пяти этапов строительства — это выбор земельного участка (189 вместо 265 дней), сбор документации и проектные работы (493 дня вместо 650 дней), экспертиза результатов изыскательских и проектных работ (264 вместо 356 дней), само строительство (375 вместо 556 дней), ввод объекта в эксплуатацию (170 дней вместо 188 дней).

Подробнее — в материале «Ъ» «Стройка и ускорение».