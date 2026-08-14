Стройка и ускорение

Усилиями чиновников средний срок промышленного строительства в РФ за пять лет сократился на 26%, а издержки на проектирование и строительство — на 14%. Такие итоги выполнения «дорожной карты» по трансформации делового климата в этой сфере представил глава Минэкономики Максим Решетников. Обозначенная на 2030 год цель — снижение этих показателей на 40% и 20% соответственно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ

14 августа в Екатеринбурге Максим Решетников провел совещание с представителями бизнес-сообщества о выполнении «дорожной карты» по реинжинирингу правил промышленного строительства. Этот план был утвержден правительством в 2021 году. Он предполагает, что создание нормативной базы для применения новых технологий в строительстве и упрощение процедур позволит сократить инвестиционно-строительный цикл при возведении промышленных объектов к 2030 году на 40% по отношению к уровню 2020-го, а издержки строителей — на 20%.

Пока (по итогам 2025 года) эти показатели снизились на 26,3% и на 13,8% соответственно, сообщил Максим Решетников. Теперь так называемый клиентский путь инвестора занимает 1491 день (49 месяцев) вместо 2024 дней (66,5 месяцев).

Согласно имеющимся у “Ъ” материалам к совещанию, сокращение сроков произошло за счет всех пяти этапов строительства — это выбор земельного участка (189 вместо 265 дней), сбор документации и проектные работы (493 дня вместо 650 дней), экспертиза результатов изыскательских и проектных работ (264 вместо 356 дней), само строительство (375 вместо 556 дней), ввод объекта в эксплуатацию (170 дней вместо 188 дней).

Временные и денежные затраты в эти пять лет сокращались за счет сроков прохождения процедур и выявления избыточных и устаревших требований к проектированию и строительству. Внедрение принципа «одного окна» для параллельного проведения экологической экспертизы и экспертизы проектной документации ускорило инвестиционно-строительный цикл сразу на 60 дней. Возможность применения новых материалов для устройства кровель и фасадных систем снизило издержки на 1,3 млн руб., а экономия от снижения требований к противопожарным расстояниям и к проездам на промышленных площадках составила 12% от стоимости строительства.

Участвовавший в совещании замглавы Ростехнадзора Александр Демин по поводу приведенных цифр заметил, что ведомство «к любым мерам по либерализации» процедур относится «крайне аккуратно и взвешенно», стремясь найти баланс между упрощением норм и обеспечением необходимого уровня безопасности работ.

Всего в РФ, согласно материалам к совещанию, за 2020–2025 годы построено 17,8 тыс. зданий промышленного назначения общей площадью 33,8 млн кв. м. Инвестиционная карта РФ содержит еще свыше 300 предложений по строительству таких объектов в 66 регионах — большей частью для агропромышленного комплекса, пищевой промышленности и металлургии.

Исполнительный директор Ассоциации индустриальных парков (АИП) Денис Журавский пояснил “Ъ”, что сегодня один из ключевых вопросов — скорость создания инфраструктуры. По оценке АИП, порядка 90% спроса сместилось в пользу готовых производственных помещений, потребность в которых составляет не менее 5 млн кв. м в год.

«Для того чтобы строить быстро, рынку нужна альтернатива дорогому банковскому финансированию. Ею может стать внедрение понятия "инвестиционный партнер индустриального парка" — это частный застройщик, который за счет собственных средств возводит на территории парка готовые производственные помещения для предоставления в аренду или собственность резидентам»,— говорит Денис Журавский. Не менее важны, по его словам, и перемены в сфере строительных норм. Так, АИП предлагает выделить Light Industrial (малоформатные производственно-складские помещения площадью 500–1500 кв. м) в отдельную категорию регулирования.

По словам заместителя гендиректора Центра стратегических разработок Владислава Минина, сейчас эксперты организации оценивают инвестиционные проекты последних двух-трех лет, привлекая к этому крупных инвесторов, проектировщиков, инженерные организации, средних и малых производителей. По его мнению, «расширение экспертного контура» позволяет увидеть новые барьеры и сформировать следующий пакет предложений для сокращения сроков и стоимости промышленного строительства.

Венера Петрова