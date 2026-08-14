Сборы пожертвований в фонды партий перед выборами в Госдуму сократились в разы

Центризбирком обновил данные о поступлении средств на избирательные счета партий, участвующих в выборах в Госдуму. Традиционно середина августа — это время, когда участники выборов готовятся к началу агитационной кампании и стараются завести на счета максимально возможные суммы. Однако по состоянию на 5 августа «Единая Россия» (ЕР) остается единственной партией, выбравшей весь лимит избирательного фонда. Еще на старте кампании туда поступили максимально возможные по закону 700 млн руб., а потратила партия почти 129 млн. Основная статья расходов — изготовление и распространение агитационных материалов.

На втором месте ЛДПР, которая собрала 244,8 млн руб. Жертвовали в ее фонд как юридические, так и физические лица: 248 человек передали в общей сложности 117,3 млн руб. По расходам партия почти догнала ЕР, потратив 113,7 млн руб.— также в основном на агитацию. Избирательный фонд КПРФ по сравнению с прошлым месяцем не увеличился: общая сумма поступлений составила 50 млн руб., 41 млн из них партия израсходовала, и тоже почти целиком на агитматериалы. «Справедливая Россия» (СР), собравшая 7,5 млн руб., также тратилась преимущественно на агитацию. А «Новые люди» оказались самыми экономными из думских партий: всего 4 млн руб. на счету и почти все (3,8 млн руб.) уже потрачены на оплату услуг консультационного характера и «иные расходы».

Опубликованные доходы участников думской кампании-2026 сильно отстают от показателей предыдущего электорального цикла. К середине августа 2021 года лимиты поступлений в избирательный фонд успела выбрать не только ЕР, но и ЛДПР, собравшая тогда 693 млн руб. На счету у СР к тому времени было 209 млн руб., у КПРФ — 122 млн руб. «Новые люди», еще не получившие на тот момент статуса парламентской партии, агрегировали 28 млн руб., «Яблоко» — 37,5 млн. Наконец, «Зеленые» в 2021 году смогли привлечь в свой избирательный фонд 49 млн руб., а Партия пенсионеров — почти 58 млн.

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