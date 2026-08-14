Выборы без излишеств

Партийцы не спешат финансово вкладываться в думские выборы, следует из промежуточных финансовых отчетов участников федеральной парламентской кампании. По сравнению с выборами 2021 года у большинства партий поступления в избирательные фонды сократились в разы. Заказчики не торопятся вкладываться в проблемные активы, а политические партии сегодня, безусловно, таковыми и являются, говорят эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Центризбирком обновил данные о поступлении средств на избирательные счета партий, участвующих в выборах в Госдуму. Традиционно середина августа — это время, когда участники выборов готовятся к началу агитационной кампании и стараются завести на счета максимально возможные суммы. Однако по состоянию на 5 августа «Единая Россия» (ЕР) остается единственной партией, выбравшей весь лимит избирательного фонда. Еще на старте кампании туда поступили максимально возможные по закону 700 млн руб., а потратила партия почти 129 млн. Основная статья расходов — изготовление и распространение агитационных материалов.

На втором месте ЛДПР, которая собрала 244,8 млн руб. (см. график). Жертвовали в ее фонд как юридические, так и физические лица: 248 человек передали в общей сложности 117,3 млн руб. По расходам партия почти догнала ЕР, потратив 113,7 млн руб.— также в основном на агитацию. Избирательный фонд КПРФ по сравнению с прошлым месяцем не увеличился: общая сумма поступлений составила 50 млн руб., 41 млн из них партия израсходовала, и тоже почти целиком на агитматериалы. «Справедливая Россия» (СР), собравшая 7,5 млн руб., также тратилась преимущественно на агитацию. А «Новые люди» оказались самыми экономными из думских партий: всего 4 млн руб. на счету и почти все (3,8 млн руб.) уже потрачены на оплату услуг консультационного характера и «иные расходы».

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«Яблоко», которое до решения Верховного суда о снятии его с выборов вело активную краудфандинговую кампанию, собрало чуть более 5 млн руб., хотя еще месяц назад на его счету было всего 5,6 тыс. руб. Крупных пожертвований от юридических лиц в отчете партии не зафиксировано, а самое большое поступление от гражданина составило 150 тыс. руб. Потратить «яблочники» успели чуть более 2,1 млн руб., но расшифровка их расходов в справке не приводится (там указываются только финансовые операции на сумму свыше 400 тыс. руб.).

Еще две непарламентские партии отличились весомым вкладом частных спонсоров. Например, почти 3 млн из 3,6 млн руб., поступивших в избирательный фонд партии «Зеленые»,— это пожертвования пяти физических лиц. А партия «Родина» собрала за всю кампанию 475 тыс. руб., из которых 465 тыс. пожертвованы одним-единственным гражданином. Данные о расходах еще трех участников выборов 2026 года — партии «Коммунисты России», Партии пенсионеров и Партии прямой демократии — Центризбирком в свежей справке не приводит.

Опубликованные доходы участников думской кампании-2026 сильно отстают от показателей предыдущего электорального цикла.

К середине августа 2021 года лимиты поступлений в избирательный фонд успела выбрать не только ЕР, но и ЛДПР, собравшая тогда 693 млн руб. На счету у СР к тому времени было 209 млн руб., у КПРФ — 122 млн руб. «Новые люди», еще не получившие на тот момент статуса парламентской партии, агрегировали 28 млн руб., «Яблоко» — 37,5 млн. Наконец, «Зеленые» в 2021 году смогли привлечь в свой избирательный фонд 49 млн руб., а Партия пенсионеров — почти 58 млн.

На наличие финансовых проблем у большинства участников нынешних выборов в Госдуму указывают и эксперты. «Полное ощущение, что у всех партий ресурсы заметно снизились по сравнению с 2021 годом. От всех слышу "денег нет, но мы держимся"»,— поделился на днях с коллегами политолог Евгений Минченко в ходе обсуждения исследования Российской ассоциации по связям с общественностью, посвященного ресурсам и стратегиям партий на выборах 2026 года (подробнее об этом исследовании см. “Ъ” от 12 августа). Федеральная парламентская кампания-2026, по оценке господина Минченко, самая недофинансированная за последние 25 лет. Заказчики сегодня не видят смысла вкладывать в проблемные активы — а партии, безусловно, как раз таковыми и являются, поддержал коллегу глава «Клуба регионов» Сергей Старовойтов.

Анастасия Корня