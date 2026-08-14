Торги на Московской бирже будут начинаться на час раньше

С 14 сентября основная сессии Московской биржи на фондовом, срочном и валютном рынках будет начинаться на час раньше, в 9:00. Об этом торговая площадка объявила 14 августа. Таким образом, общая продолжительность основной сессии достигнет 10 часов. Как считает глава биржи Виктор Жидков, этот шаг «позволит инвесторам разнообразить свои торговые стратегии и предоставит дополнительную ликвидность прежде всего за счет институциональных инвесторов». В первую очередь запуск торгов в таком формате будет удобен для жителей Сибири и Дальнего Востока, указывает ведущий инвестиционный аналитик «Го Инвест» Никита Бредихин.

В настоящее время торги на Московской бирже начинаются в 7:00, но до 10:00 проходят в режиме утренней (дополнительной) сессии. В это время инвесторы могут совершать операции со значительными ограничениями. В частности, в утренние часы торговля возможна только наиболее ликвидными инструментами — в первую очередь акциями, входящими в индекс IMOEX, а также ОФЗ. Кроме того, не допускается заключение сделок репо. Основная сессия длится с 10:00 до 19:00, вечерняя дополнительная — с 19:00 до 23:50.

Подробнее — в материале «Делу время — торгам час».