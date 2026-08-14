Reuters: Турция сократила импорт нефти из России из-за атак в Черном море

Турция сократила в июле импорт нефти из российских портов из-за участившихся ударов дронов по танкерам и портам в Черном море. В августе объем поставок может сократиться еще сильнее, сообщает Reuters со ссылкой на данные источников и биржи LSEG.

В июле Турция импортировала около 900 тыс. тонн нефти из российских портов. Это на 300 тыс. тонн меньше, чем в июне. Речь идет о российской марке нефти Urals и казахстанских KEBCO и CPC Blend.

В частности, отгрузки нефти в Турцию из черноморских портов России снизились в два раза за месяц, до 300 тыс. тонн. По данным LSEG, в августе Турция должна получить из черноморских портов 200 тыс. тонн нефти марки KEBCO.

Из-за участившихся атак Турция в начале августа временно ограничивала движение коммерческих судов в Черном море. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан призывал Россию и Украину объявить мораторий на удары по судам в Черном море.