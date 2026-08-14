Reuters: Турция сократила импорт нефти из России из-за атак в Черном море
Турция сократила в июле импорт нефти из российских портов из-за участившихся ударов дронов по танкерам и портам в Черном море. В августе объем поставок может сократиться еще сильнее, сообщает Reuters со ссылкой на данные источников и биржи LSEG.
В июле Турция импортировала около 900 тыс. тонн нефти из российских портов. Это на 300 тыс. тонн меньше, чем в июне. Речь идет о российской марке нефти Urals и казахстанских KEBCO и CPC Blend.
В частности, отгрузки нефти в Турцию из черноморских портов России снизились в два раза за месяц, до 300 тыс. тонн. По данным LSEG, в августе Турция должна получить из черноморских портов 200 тыс. тонн нефти марки KEBCO.
Из-за участившихся атак Турция в начале августа временно ограничивала движение коммерческих судов в Черном море. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан призывал Россию и Украину объявить мораторий на удары по судам в Черном море.
В начале августа 2026 года Турция направила России и Украине предложение объявить мораторий на удары по судам в Черном море, ожидая ответа от обеих сторон. Глава МИД Турции Хакан Фидан подчеркнул, что военные действия в Черном море представляют угрозу для гражданского судоходства и коммерческих перевозок. Атаки на турецкие суда или суда с турецкими владельцами/экипажем становятся серьезной проблемой для Турции.
Ранее, в декабре 2025 года, Хакан Фидан уже обсуждал с министрами иностранных дел России и Украины опасения Турции по поводу атак на суда в Черном море, выражая нежелание видеть торговые маршруты целями, а торговые суда — подверженными ударам. В то время в Черном море атакам подверглись три танкера, включая Kairos и Virat у турецкого побережья, а также Midvolga 2, следовавший из России в Грузию с продовольствием.