«Человек-паук: Новый день» быстрее всех собрал $700 млн в прокате в США
«Человек-паук: Новый день» от Sony Pictures и Marvel Studios пересек в домашнем прокате рубеж в $700 млн за рекордные 13 дней, быстрее всех в истории, сообщает Deadline. Предыдущий рекорд, установленный фильмами «Звездные войны: Пробуждение силы» и «Мстители: Финал»,— 16 дней.
В Северной Америке в середине недели касса картины составила $704,5 млн, опередив на 31% сборы «Человека-паука: Нет пути домой» на аналогичном этапе проката. На данный момент новый фильм входит в семерку самых кассовых в истории домашнего проката США, присоединяясь к таким хитам, как «Звездные войны: Пробуждение силы» ($936,6 млн), «Мстители: Финал» ($858,3 млн), «Человек-паук: Нет пути домой» ($814,8 млн), «Аватар» ($785,2 млн), «Топ Ган: Мэверик» ($722 млн) и «Черная пантера» ($700,4 млн).
Международные сборы супергеройского блокбастера превысили $1,108 млрд, что стало новым рекордом для Sony, которая обошла предыдущего чемпиона «Нет пути домой» ($1,106 млрд).
При этом, по данным Deadline, рекордной для истории Голливуда стала и маркетинговая кампания фильма. Sony и Disney вложили в продвижение картины больше $300 млн.
Фильм «Человек-паук: Новый день», совместное производство Sony Pictures и Marvel Studios, собрал более 1 миллиарда долларов в мировом прокате за шесть дней, став вторым фильмом, достигшим этой отметки в первую неделю, после «Мстителей: Финал» 2019 года. В Северной Америке фильм установил рекорд кассовых сборов среди премьер, собрав 407 миллионов долларов и опередив «Мстителей: Финал». В международном прокате «Человек-паук: Новый день» уже собрал 645,8 миллиона долларов.
К августу 2026 года фильму «Человек-паук: Новый день» прогнозировали сборы до 2 миллиардов долларов, а его маркетинговая кампания стала рекордной в истории Голливуда, с вложениями Sony и Disney в продвижение картины более 300 миллионов долларов. Ранее в 2026 году отметку в 1 миллиард долларов преодолели также «Супер Марио: Галактика», «Майкл» и «История игрушек 5». Кинокритики отмечают, что секрет успеха «Человека-паука» кроется в эмоциональном сюжете и акценте на внутреннем конфликте супергероя, что позволило взглянуть на франшизу свежим взглядом.