«Человек-паук: Новый день» быстрее всех собрал $700 млн в прокате в США

«Человек-паук: Новый день» от Sony Pictures и Marvel Studios пересек в домашнем прокате рубеж в $700 млн за рекордные 13 дней, быстрее всех в истории, сообщает Deadline. Предыдущий рекорд, установленный фильмами «Звездные войны: Пробуждение силы» и «Мстители: Финал»,— 16 дней.

В Северной Америке в середине недели касса картины составила $704,5 млн, опередив на 31% сборы «Человека-паука: Нет пути домой» на аналогичном этапе проката. На данный момент новый фильм входит в семерку самых кассовых в истории домашнего проката США, присоединяясь к таким хитам, как «Звездные войны: Пробуждение силы» ($936,6 млн), «Мстители: Финал» ($858,3 млн), «Человек-паук: Нет пути домой» ($814,8 млн), «Аватар» ($785,2 млн), «Топ Ган: Мэверик» ($722 млн) и «Черная пантера» ($700,4 млн).

Международные сборы супергеройского блокбастера превысили $1,108 млрд, что стало новым рекордом для Sony, которая обошла предыдущего чемпиона «Нет пути домой» ($1,106 млрд).

При этом, по данным Deadline, рекордной для истории Голливуда стала и маркетинговая кампания фильма. Sony и Disney вложили в продвижение картины больше $300 млн.

Екатерина Наумова