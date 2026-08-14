Базовый набор подготовки к школе подорожал до 19 тыс. рублей
Средняя стоимость базового набора подготовки к школе в России за год увеличилась на 11%. Это следует из данных «Платформы ОФД». «Школьный набор» из 11 предметов в этом году обходится потребителям в среднем в 18,7 тыс. руб. Год к году значение выросло на 6%.
Продажи основных позиций товаров для школьников с 1 июня по 10 августа сократились. Спрос упал на школьные дневники на 17%, рюкзаки на 15%, форму на 13%. Ритейлеры и эксперты связывают это со снижением числа учащихся и желанием потребителей экономить, в том числе отказываясь от школьной одежды в пользу повседневной.
Аналитики Wildberries фиксируют аналогичный рост среднего чека по категории школьных товаров. В «СберИндексе» отметили снижение номинальных расходов на канцелярские изделия на 10,1% за неделю с 3 по 9 августа. Несмотря на ранний старт продаж профильных коллекций, спад спроса наблюдается во всех основных категориях.
Подробнее — в материале «Ъ» «Экономия садится за парту».
В период с 1 июня по 10 августа 2026 года продажи товаров для школы снизились, что подтверждают подсчеты «Платформы ОФД». В частности, спрос на школьные дневники упал на 17%, на рюкзаки — на 15%, а на школьную форму — на 13%. Аналитики Wildberries зафиксировали аналогичный рост среднего чека при покупке школьных товаров, включая рюкзаки, школьную форму, дневники, детские кроссовки и одежду для физкультуры.
В 2025 году снижение количества учащихся в государственных учреждениях составило 1,1% по сравнению с предыдущим годом, достигнув 17,8 млн детей. По данным «Платформы ОФД», потребители могут перераспределять спрос со школьной формы на обычную детскую одежду, чтобы сократить расходы. Борис Кац, совладелец сети «Леонардо», отмечает, что покупатели стали более рациональными, не обновляя без необходимости товары длительного пользования.