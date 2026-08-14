Базовый набор подготовки к школе подорожал до 19 тыс. рублей

Средняя стоимость базового набора подготовки к школе в России за год увеличилась на 11%. Это следует из данных «Платформы ОФД». «Школьный набор» из 11 предметов в этом году обходится потребителям в среднем в 18,7 тыс. руб. Год к году значение выросло на 6%.

Продажи основных позиций товаров для школьников с 1 июня по 10 августа сократились. Спрос упал на школьные дневники на 17%, рюкзаки на 15%, форму на 13%. Ритейлеры и эксперты связывают это со снижением числа учащихся и желанием потребителей экономить, в том числе отказываясь от школьной одежды в пользу повседневной.

Аналитики Wildberries фиксируют аналогичный рост среднего чека по категории школьных товаров. В «СберИндексе» отметили снижение номинальных расходов на канцелярские изделия на 10,1% за неделю с 3 по 9 августа. Несмотря на ранний старт продаж профильных коллекций, спад спроса наблюдается во всех основных категориях.

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