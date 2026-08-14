Экономия садится за парту

Спрос на популярные школьные товары в июне—августе сократился на 2–17% год к году. Это может быть связано со снижением количества учащихся, а также стремлением потребителей экономить: покупатели, по словам участников рынка, зачастую отказываются от школьной формы в пользу повседневной одежды. Стоимость базового набора подготовки к школе в России за год выросла на 11%, до 18,7 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Продажи основных позиций товаров, связанных с подготовкой к школе, в период с 1 июня по 10 августа сократились, следует из подсчетов «Платформы ОФД» (оператор фискальных данных). Спрос на школьные дневники в натуральном выражении, по данным аналитиков, упал на 17% год к году, на рюкзаки — на 15%, на школьную форму — на 13%. Детские брюки и юбки потеряли 10% продаж, школьные блузки и рубашки — 7%, пеналы, а также наборы карандашей и ручек — по 2%.

Президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина также фиксирует снижение спроса на школьный ассортимент. Хотя конкретных цифр эксперт не приводит.

Согласно «СберИндексу», на неделе с 3 по 9 августа номинальные расходы потребителей на канцелярские товары снизились на 10,1% год к году.

Тенденция, по словам госпожи Цицулиной, прослеживается, несмотря на то что ритейлеры выводят на рынок профильные коллекции все раньше и спрос на товары распределяется более равномерно. В Ozon говорят, что последние три года главный период подготовки к школе — июль и первые дни августа.

Органически спрос на товары для школы может сокращаться из-за общего снижения количества учащихся. Согласно Минпросвещения, в 2025 году в государственных учреждениях числилось 17,8 млн детей. Год к году значение снизилось на 1,1%. Точные данные за 2026 год министерство еще не приводило. Хотя «Интерфакс» со ссылкой на представителя Минпросвещения сообщал, что в школы 1 сентября 2026 года пойдут также 17,8 млн человек.

В «Платформе ОФД» не исключают, в частности того, что спрос потребителей перераспределяется со школьной формы в пользу обычной детской одежды. Так потребители могут стараться снизить расходы.

Совладелец сети «Леонардо» Борис Кац говорит, что покупатели стали рациональнее и не обновляют без необходимости товары длительного пользования, например форму, рюкзаки и пеналы. Управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов называет более выраженным снижение спроса в категориях, не привязанных к размерному ряду.

Эксперт также обращает внимание на то, что потребители тщательнее планируют траты: они отказываются от эмоциональных покупок, делая их по заранее составленному списку. В части одежды родители переориентируются на более бюджетные позиции, говорит он.

Антонина Цицулина сомневается, что спрос на школьные товары всех категорий в натуральном выражении по итогам всего августа вернется на уровень прошлого года. Хотя в денежном выражении показатели могут быть сопоставимы за счет роста цен. Согласно «Платформе ОФД», «школьный набор» из 11 предметов в этом году обходится потребителям в среднем в 18,7 тыс. руб. Год к году значение выросло на 6%. Аналитики Wildberries заметили аналогичное увеличение среднего чека при покупке рюкзаков, школьной формы, дневников, детских кроссовок и одежды для занятий физкультурой.

Ограниченный спрос на товары для школьников уже начал сказываться на профильной рознице.

В прошлом мае количество магазинов канцелярских товаров снизилось в городах-миллионниках на 12,3% год к году, до 2,4 тыс., а в целом по стране — на 5% год к году, до 11,76 тыс. (см. “Ъ” от 9 июня 2025 года). Алексей Ванчугов в этом году не фиксирует существенного оттока арендаторов с ярмарок школьных товаров, но связывает это преимущественно с инерцией и наличием у ритейлеров устоявшихся договорных отношений с поставщиками.

Алина Мигачёва