Продажи канцелярских товаров сократились на 10%
Спрос на популярные школьные товары в июне—августе сократился на 2–17% год к году. Это может быть связано со снижением количества учащихся, а также стремлением потребителей экономить: покупатели, по словам участников рынка, зачастую отказываются от школьной формы в пользу повседневной одежды. Стоимость базового набора подготовки к школе в России за год выросла на 11%, до 18,7 тыс. руб.
Согласно «СберИндексу», на неделе с 3 по 9 августа номинальные расходы потребителей на канцелярские товары снизились на 10,1% год к году. В «Платформе ОФД» не исключают, в частности того, что спрос потребителей перераспределяется со школьной формы в пользу обычной детской одежды. Так потребители могут стараться снизить расходы.
Подробнее — в материале «Ъ» «Экономия садится за парту».
В период с 1 июня по 10 августа 2026 года продажи школьных дневников сократились на 17%, рюкзаков — на 15%, школьной формы — на 13%, а детских брюк и юбок — на 10%. В 2025 году количество магазинов канцелярских товаров в городах-миллионниках уменьшилось на 12,3% год к году, а в целом по стране — на 5%.
Продажи детских товаров в целом за 2025 год упали на 8% год к году, при этом продажи товаров для творчества сократились на 13%, а игрушек — на 5%. При этом оборот российского рынка детских товаров по итогам 2025 года вырос на 15% до 2 трлн рублей за счет роста цен, однако отдельные сегменты, такие как детское питание, одежда и обувь, показали снижение.