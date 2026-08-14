Продажи канцелярских товаров сократились на 10%

Спрос на популярные школьные товары в июне—августе сократился на 2–17% год к году. Это может быть связано со снижением количества учащихся, а также стремлением потребителей экономить: покупатели, по словам участников рынка, зачастую отказываются от школьной формы в пользу повседневной одежды. Стоимость базового набора подготовки к школе в России за год выросла на 11%, до 18,7 тыс. руб.

Согласно «СберИндексу», на неделе с 3 по 9 августа номинальные расходы потребителей на канцелярские товары снизились на 10,1% год к году. В «Платформе ОФД» не исключают, в частности того, что спрос потребителей перераспределяется со школьной формы в пользу обычной детской одежды. Так потребители могут стараться снизить расходы.

Подробнее — в материале «Ъ» «Экономия садится за парту».