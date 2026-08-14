Число пострадавших при ударе по Брянску выросло до девяти

Пожар в жилом доме в Брянске, начавшийся после ракетного удара, потушен. Число пострадавших при атаке ВСУ по городу выросло до девяти человек, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.

Из девяти раненых госпитализированы трое. Остальные лечатся амбулаторно. Один человек погиб.

«Волонтерские организации подключились и проводят уборку дворовой территории, помогают жильцам в квартирах»,— написал господин Ковальчук в Telegram-канале. Он заверил, что уже завтра строительные организации начнут расчищать этажи дома.