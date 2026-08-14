Один человек погиб и шестеро ранены при ракетной атаке ВСУ на Брянск

Составлено ИИ-Ассистентъ

За сутки, предшествовавшие атаке, над территорией Брянской области было уничтожено 264 беспилотника ВСУ, сообщил 4 июля 2026 года Егор Ковальчук. В результате удара по жилому дому в поселке Чайковичи Бежицкого района Брянска погиб один мирный житель, двое пострадали, один дом полностью уничтожен, а также повреждены семь частных жилых домов и восемь машин. Повреждения затронули также два детских сада, школу и больницу в городе Карачев, где были выбиты окна, а два гражданских автомобиля и четыре частных жилых дома получили повреждения.

Ранее, 20 июня 2026 года, Егор Ковальчук сообщал о гибели мирного жителя и ранении женщины при атаке FPV-дронами поселка Суземка в Брянской области. До этого, 18 апреля 2026 года, губернатор Александр Богомаз заявлял о гибели мирного жителя в селе Алешковичи после атаки БПЛА. Еще ранее, 9 апреля 2026 года, один человек погиб и один получил ранения в поселке Белая Березка Трубчевского района в результате удара ВСУ из реактивной системы залпового огня, также сообщал Александр Богомаз.