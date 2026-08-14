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В Британии сошел с рельсов второй поезд за сутки

В районе Уикфорда (графство Эссекс) в Великобритании сошел с рельсов поезд компании Greater Anglia, передает The Telegraph. Как сообщает транспортная полиция, с рельсов сошли задние вагоны поезда, оставшись в вертикальном положении. Пострадавших нет. На месте работают экстренные службы.

На сайте National Rail опубликовано сообщение о закрытии до дальнейшего уведомления сообщения между станциями Уикфорд и Саутенд Виктория для расследования причин произошедшего.

ЧП произошло менее чем через 24 часа после происшествия с поездом на маршруте Лондон—Истборн (Восточный Сассекс). В этом инциденте пострадали 20 человек, двое из них серьезно.

Эксперты не говорят пока о причинах ЧП, однако, как отмечает The Telegraph, оба происшествия случились в аномальную жару, когда температура превышала 38°C.

Екатерина Наумова

Фотогалерея

Поезд в один конец

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7 января 2005 года в Италии на одноколейном перегоне близ города Болонина-ди-Кревалкоре произошло лобовое столкновение местного экспресса с товарным составом. В результате локомотив пассажирского поезда сошел с рельсов, а вагоны обоих поездов столкнулись. Погибли 14 человек, более 50 получили ранения различной степени тяжести.

7 января 2005 года в Италии на одноколейном перегоне близ города Болонина-ди-Кревалкоре произошло лобовое столкновение местного экспресса с товарным составом. В результате локомотив пассажирского поезда сошел с рельсов, а вагоны обоих поездов столкнулись. Погибли 14 человек, более 50 получили ранения различной степени тяжести.

Фото: Reuters

В ночь на 6 июля товарный поезд, состоявший из 73 цистерн с сырой нефтью, сошел с рельсов близ Монреаля. В результате аварии и последующего пожара погибли пять человек.

В ночь на 6 июля товарный поезд, состоявший из 73 цистерн с сырой нефтью, сошел с рельсов близ Монреаля. В результате аварии и последующего пожара погибли пять человек.

Фото: REUTERS/Mathieu Belanger / Reuters

29 июля на западе Швейцарии столкнулись два пассажирских поезда. Травмы получили по меньшей мере 44 человека.

29 июля на западе Швейцарии столкнулись два пассажирских поезда. Травмы получили по меньшей мере 44 человека.

Фото: REUTERS/Denis Balibouse / Reuters

23 января в Черногории сошел с рельсов и упал в 150-метровый каньон реки Морача пассажирский поезд. В результате крушения погибли более 40 человек, в том числе пятеро детей.

23 января в Черногории сошел с рельсов и упал в 150-метровый каньон реки Морача пассажирский поезд. В результате крушения погибли более 40 человек, в том числе пятеро детей.

Фото: Reuters

Крупная железнодорожная катастрофа произошла 3 марта 2012 года в 200 км южнее Варшавы. При столкновении двух поездов погибли 16 человек, более 300 получили ранения.

Крупная железнодорожная катастрофа произошла 3 марта 2012 года в 200 км южнее Варшавы. При столкновении двух поездов погибли 16 человек, более 300 получили ранения.

Фото: Reuters

23 июля 2011 года в провинции Чжэцзян, между городами Ханчжоу и Вэньчжоу (Китай), столкнулись два скоростных состава. В результате аварии погибли 39 человек и 192 получили травмы. Несколько вагонов рухнули с моста, через который были проложены рельсы.

23 июля 2011 года в провинции Чжэцзян, между городами Ханчжоу и Вэньчжоу (Китай), столкнулись два скоростных состава. В результате аварии погибли 39 человек и 192 получили травмы. Несколько вагонов рухнули с моста, через который были проложены рельсы.

Фото: Reuters

15 февраля 2010 года в Халле, Бельгия, в час пик произошло лобовое столкновение пассажирских поездов. Погибли 20 человек, 27 получили ранения.

15 февраля 2010 года в Халле, Бельгия, в час пик произошло лобовое столкновение пассажирских поездов. Погибли 20 человек, 27 получили ранения.

Фото: Reuters

6 августа 2010 года в Неаполе сошел с рельсов пассажирский поезд. В результате трем пассажирам были ампутированы ноги, один скончался, более 30 получили ранения.

6 августа 2010 года в Неаполе сошел с рельсов пассажирский поезд. В результате трем пассажирам были ампутированы ноги, один скончался, более 30 получили ранения.

Фото: Reuters

29 октября 2005 года произошла одна из самых крупных железнодорожных катастроф в Индии. Близ населенного пункта Валукоду в штате Андхра-Прадеш сошел с рельсов и обрушился с моста состав пассажирского поезда. Погибли 200 человек, около 100 получили ранения.

29 октября 2005 года произошла одна из самых крупных железнодорожных катастроф в Индии. Близ населенного пункта Валукоду в штате Андхра-Прадеш сошел с рельсов и обрушился с моста состав пассажирского поезда. Погибли 200 человек, около 100 получили ранения.

Фото: Reuters

27 января 2008 года в Турции сошел с рельсов состав, который следовал из Стамбула в город Денизли, несколько вагонов перевернулись. В результате аварии погибли девять человек, около 50 пассажиров получили ранения.

27 января 2008 года в Турции сошел с рельсов состав, который следовал из Стамбула в город Денизли, несколько вагонов перевернулись. В результате аварии погибли девять человек, около 50 пассажиров получили ранения.

Фото: Reuters

2 октября 2010 года в Индонезии недалеко от города Пемаланг в провинции Центральная Ява произошло столкновение поездов. Погиб по меньшей мере 31 человек, однако телевидение сообщало о гибели 43. В тот же день, спустя четыре часа близ города Соло на Центральной Яве произошла еще одна катастрофа, в результате которой один человек погиб и пятеро были госпитализированы.

2 октября 2010 года в Индонезии недалеко от города Пемаланг в провинции Центральная Ява произошло столкновение поездов. Погиб по меньшей мере 31 человек, однако телевидение сообщало о гибели 43. В тот же день, спустя четыре часа близ города Соло на Центральной Яве произошла еще одна катастрофа, в результате которой один человек погиб и пятеро были госпитализированы.

Фото: Reuters

23 мая 2010 года в китайской провинции Цзянси сошел с рельсов пассажирский поезд. Погибли 19 человек, 71 был ранен.

23 мая 2010 года в китайской провинции Цзянси сошел с рельсов пассажирский поезд. Погибли 19 человек, 71 был ранен.

Фото: Reuters

15 января 2013 года в Швеции уборщица одного из депо шведского перевозчика SL угнала поезд и протаранила им жилой дом в пригороде Стокгольма Сальтшебадене. В результате ни один из жителей дома не постарадал, женщина была доставлена в больницу с многочисленными травмами.

15 января 2013 года в Швеции уборщица одного из депо шведского перевозчика SL угнала поезд и протаранила им жилой дом в пригороде Стокгольма Сальтшебадене. В результате ни один из жителей дома не постарадал, женщина была доставлена в больницу с многочисленными травмами.

Фото: Reuters

3 февраля 2012 года в Индии в пассажирский поезд врезался грузовик, в результате чего состав сошел с рельсов. 15 человек, в том числе водитель и пассажир грузового автомобиля, погибли, более 50 были госпитализированы.

3 февраля 2012 года в Индии в пассажирский поезд врезался грузовик, в результате чего состав сошел с рельсов. 15 человек, в том числе водитель и пассажир грузового автомобиля, погибли, более 50 были госпитализированы.

Фото: Reuters

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7 января 2005 года в Италии на одноколейном перегоне близ города Болонина-ди-Кревалкоре произошло лобовое столкновение местного экспресса с товарным составом. В результате локомотив пассажирского поезда сошел с рельсов, а вагоны обоих поездов столкнулись. Погибли 14 человек, более 50 получили ранения различной степени тяжести.

Фото: Reuters

В ночь на 6 июля товарный поезд, состоявший из 73 цистерн с сырой нефтью, сошел с рельсов близ Монреаля. В результате аварии и последующего пожара погибли пять человек.

Фото: Reuters / REUTERS/Mathieu Belanger

29 июля на западе Швейцарии столкнулись два пассажирских поезда. Травмы получили по меньшей мере 44 человека.

Фото: Reuters / REUTERS/Denis Balibouse

23 января в Черногории сошел с рельсов и упал в 150-метровый каньон реки Морача пассажирский поезд. В результате крушения погибли более 40 человек, в том числе пятеро детей.

Фото: Reuters

Крупная железнодорожная катастрофа произошла 3 марта 2012 года в 200 км южнее Варшавы. При столкновении двух поездов погибли 16 человек, более 300 получили ранения.

Фото: Reuters

23 июля 2011 года в провинции Чжэцзян, между городами Ханчжоу и Вэньчжоу (Китай), столкнулись два скоростных состава. В результате аварии погибли 39 человек и 192 получили травмы. Несколько вагонов рухнули с моста, через который были проложены рельсы.

Фото: Reuters

15 февраля 2010 года в Халле, Бельгия, в час пик произошло лобовое столкновение пассажирских поездов. Погибли 20 человек, 27 получили ранения.

Фото: Reuters

6 августа 2010 года в Неаполе сошел с рельсов пассажирский поезд. В результате трем пассажирам были ампутированы ноги, один скончался, более 30 получили ранения.

Фото: Reuters

29 октября 2005 года произошла одна из самых крупных железнодорожных катастроф в Индии. Близ населенного пункта Валукоду в штате Андхра-Прадеш сошел с рельсов и обрушился с моста состав пассажирского поезда. Погибли 200 человек, около 100 получили ранения.

Фото: Reuters

27 января 2008 года в Турции сошел с рельсов состав, который следовал из Стамбула в город Денизли, несколько вагонов перевернулись. В результате аварии погибли девять человек, около 50 пассажиров получили ранения.

Фото: Reuters

2 октября 2010 года в Индонезии недалеко от города Пемаланг в провинции Центральная Ява произошло столкновение поездов. Погиб по меньшей мере 31 человек, однако телевидение сообщало о гибели 43. В тот же день, спустя четыре часа близ города Соло на Центральной Яве произошла еще одна катастрофа, в результате которой один человек погиб и пятеро были госпитализированы.

Фото: Reuters

23 мая 2010 года в китайской провинции Цзянси сошел с рельсов пассажирский поезд. Погибли 19 человек, 71 был ранен.

Фото: Reuters

15 января 2013 года в Швеции уборщица одного из депо шведского перевозчика SL угнала поезд и протаранила им жилой дом в пригороде Стокгольма Сальтшебадене. В результате ни один из жителей дома не постарадал, женщина была доставлена в больницу с многочисленными травмами.

Фото: Reuters

3 февраля 2012 года в Индии в пассажирский поезд врезался грузовик, в результате чего состав сошел с рельсов. 15 человек, в том числе водитель и пассажир грузового автомобиля, погибли, более 50 были госпитализированы.

Фото: Reuters

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