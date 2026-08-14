В Британии сошел с рельсов второй поезд за сутки

В районе Уикфорда (графство Эссекс) в Великобритании сошел с рельсов поезд компании Greater Anglia, передает The Telegraph. Как сообщает транспортная полиция, с рельсов сошли задние вагоны поезда, оставшись в вертикальном положении. Пострадавших нет. На месте работают экстренные службы.

На сайте National Rail опубликовано сообщение о закрытии до дальнейшего уведомления сообщения между станциями Уикфорд и Саутенд Виктория для расследования причин произошедшего.

ЧП произошло менее чем через 24 часа после происшествия с поездом на маршруте Лондон—Истборн (Восточный Сассекс). В этом инциденте пострадали 20 человек, двое из них серьезно.

Эксперты не говорят пока о причинах ЧП, однако, как отмечает The Telegraph, оба происшествия случились в аномальную жару, когда температура превышала 38°C.

Екатерина Наумова