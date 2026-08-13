11 человек пострадали при сходе с рельс пассажирского поезда в Англии

Поезд сошел с рельс рядом с английским городом Льюис в графстве Восточный Сассекс, сообщает BBC. Пострадали 11 человек, двое из них получили серьезные травмы. Всего в поезде, следовавшем из Лондона в Истборн, находились 150 человек.

«На месте происшествия продолжается масштабная операция экстренных служб, однако все пассажиры поезда уже безопасно эвакуированы из состава»,— сообщил помощник главного констебля транспортной полиции Великобритании Иэн Драммонд-Смит.

По словам пострадавших, во время движения они ощутили толчок вперед, вагон начало раскачивать из стороны в сторону, после чего поезд сошел с рельс.

Операторы предупредили о возможных задержках и отменах поездов в регионе.