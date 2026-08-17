В июле 2026 года сборная России под руководством Виталия Шевченко завоевала пять золотых медалей из пяти возможных на 56-й Международной олимпиаде по физике в Колумбии — абсолютный результат. Годом раньше в Париже та же сборная привезла три золота и два серебра. А весной, в мае 2026-го, на Азиатской олимпиаде по физике в южнокорейском Пусане российская команда взяла восемь медалей, из них четыре золотые — на одну больше, чем годом ранее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виталий Шевченко

Фото: МФТИ Виталий Шевченко

Фото: МФТИ

Летние победы оказались не разовой удачей, а частью тенденции.

Отбор в сборную начинается заранее, весной предыдущего года, на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по физике среди десятиклассников, а затем продолжается учебно-тренировочными сборами на площадке МФТИ — лекциями, семинарами и практикумами. Директор по довузовской подготовке МФТИ Виталий Шевченко — один из авторов цельной системы подготовки: он входил в центральную предметно-методическую комиссию по физике и возглавляет сборную страны на международных турнирах.

Пока страна готовится к новому учебному году, а нейросети все чаще привлекают для решения задач, вплоть до олимпиадных, возникает вопрос: зачем вообще часами прорешивать задачи самому, если ответ можно получить за секунду? «Ъ-Наука» спросила об этом тренера золотой сборной.

— Ваши подопечные наверняка тоже пользуются нейросетями каждый день. Это меняет то, как вы их готовите?

— Мой опыт общения со школьниками показывает: они используют нейросети как поисковую систему. Раньше писали запрос в поисковик, теперь сразу обращаются к чат-боту и получают ответ быстрее — обычно вполне качественный. Существенно реже учащиеся «скармливают» нейросети свое решение задачи и просят его проверить, не запрашивая при этом верного решения.

У взрослых рабочая рутина меняется так же. Для меня ИИ — просто инструмент, удобная шпаргалка для рутинных задач: например, быстро разобраться в теме, которой я не владею глубоко, а имею только общее представление, или с помощью агентов выполнить большое количество типовых операций. Никто уже не считает в уме, не листает справочники часами, не придумывает вручную десятки вариантов одной и той же задачи.

— Раз нейросеть решает быстрее и часто не хуже человека, зачем вообще заставлять школьника прорешивать задачи и разбираться в предмете самостоятельно?

— Прорешивание задач и изучение фактов никуда не должны деться, ведь на олимпиадах пользоваться нейросетями нельзя (это немедленно приводит к дисквалификации и разрушению репутации). А в целом тут есть существенная разница между школьниками и взрослыми: у взрослых уже есть школьная база, профессиональное образование, опыт.

Школьные предметы — это способ взглянуть на один и тот же окружающий мир через призму химии, физики, литературы, истории. Мы смотрим на одну действительность с разных сторон, и так складывается цельная картина мира: мы знаем, что каждое явление связано с другими. Это все в совокупности позволяет нам быстро проверить ответ ИИ на правдоподобие, а в случае галлюцинации нейросети исправить промпт соответствующим образом.

У детей подход другой, функциональный: нужно решить пример — они решают его доступным способом, и все. Если можно получить решение через ИИ, не разбираясь в контексте, большинству детей контекст будет неинтересен.

— Приведите пример, где эта разница проявляется на практике.

— На Всероссийской олимпиаде школьников по робототехнике я наблюдал, как около 80% детей программируют робота-погрузчика: он подъезжает, поднимает кубик, поворачивается на большой скорости — и кубик улетает. Тут вступает физика: нужно учесть, как центробежная сила соотносится с силой трения, а задача на самом деле комплексная.

Уверен, нейросеть, если ее спросить, с ходу решит эту задачу так же, как решили 80% детей, то есть неверно. Чтобы ИИ нашел правильное решение, ему и нужно написать, что кубик слетает, то есть это нужно заметить, осознать и корректно сформулировать в исправленном промпте. Вот где проявляется понимание целостной картины мира: понимание физических законов вместе с программированием, а не одно из двух.

— Нейросети уже решают задачи международных олимпиад. Тогда почему ваши подопечные все еще «ботают» — и все равно выигрывают?

— Детям часто невозможно объяснить, зачем нужна целостная картина мира,— им важнее долистать ленту. Если ребенок говорит «мне нужно сдать и забыть» — это главная проблема. Но если хотя бы части детей удается донести, что знание должно быть системным, у них появляется шанс преуспеть в выбранной области. Поэтому важно поддерживать талант и усердие: показывать, что учитель видит, кто решал задачу сам и нашел оригинальный подход, кто разобрался и узнал новое, а кто пошел по пути наименьшего сопротивления.

Дети, которые учатся на высоком уровне, сами это понимают. Мы знаем, что нейросети прекрасно решают задачи международных олимпиад, и тем не менее наши олимпиадники сидят и мучаются над этими задачами сами. Формула успеха на таком уровне не меняется: искусственный интеллект — это инструмент, но они предпочитают думать своей головой.

— То есть сейчас самостоятельная работа над сложными задачами — это удел немногих сильных детей? Что делать при расцвете ИИ в обычном классе?

— Мы в сборной работаем со школьниками, которые уже прошли множество олимпиад и отборов, с лучшими по предмету в своем возрасте. Поэтому у меня оптика, вероятно, смещена. Конечно, нужно развивать интеллект и таланты всех детей! Думаю, сейчас, как и всегда, лучше всего работают практические личные примеры, влияние каких-то авторитетов и сообществ. На олимпиадах таланты растут в том числе потому, что ребята постоянно участвуют в сборах, обсуждают трудные задачи между собой и с тренерами, видят, как кто работает.

В подготовке к муниципальным и региональным этапам олимпиад по естественно-научным предметам детям в разных регионах помогает проект МФТИ «Физтех — регионам» — это программа дополнительного онлайн-образования по физике, математике и астрономии для одаренных школьников и их учителей.

Образовательные сообщества, где школьники растут вместе, можно создавать и за пределами олимпиадного движения. Например, проект «Наука в регионы» МФТИ, который реализуют при поддержке Министерства науки и высшего образования,— это возможность для участников образовательного процесса более чем в 60 регионах, от Камчатки до Калининграда, внедрить в свою работу легендарные методики Физтеха.

В Свердловской области и Пермском крае проект поддерживает благотворительный фонд «Эмпатия» Михаила Шелкова, выпускника МФТИ и партнера «Физтех-союза». Обычные школьники, не олимпиадники, а также их педагоги два месяца проходят онлайн-курсы по физико-математическому и математико-информатическому профилям, а потом приезжают на две недели в Долгопрудный, где посещают лекции профессоров и лаборатории Физтеха. Подобные образовательные проекты сейчас важны, как никогда, ведь общение с теми, кто тебя вдохновляет, всегда было и будет стимулом развивать свой естественный интеллект.

— Вы сами практикующий ученый, биофизик. Как этот опыт сказывается на вашем понимании таланта в эпоху ИИ?

— Для меня талант созвучен с рождением идеи. Именно ученые-исследователи своими идеями создают и расширяют горизонты того, на чем учится ИИ. И даже те новости, где проскакивает тезис «нейросеть совершила открытие», конечно, включают содержательный промпт от ученых.

Мне повезло: во время научной работы я сделал открытие — такого не было ни в учебниках, ни в статьях. Здесь есть доля везения: не я придумал этот белок, его придумала природа. Я просто попытался поискать его там, где раньше никто не искал, а коллеги в базах данных белков нашли еще множество перспективных кандидатов на исследование. Поэтому в эпоху ИИ талант ученого никуда не денется, необходимость генерации идей останется востребованной всегда. Специализированные нейросети уже могут предложить изменения в структуре белка, которые сделают его более эффективным или более избирательным, но понимание того, что попросить и где внести изменения, по-прежнему исходит от человека. И это по смыслу тот же опыт, который нарабатывается так же, как и у школьников, решающих задачи, чтобы осознать закономерности поведения окружающего мира.

В 2017 году Виталий Шевченко с коллегами описал светочувствительный белок NsXeR из класса ксенородопсинов — инструмент, применяемый в оптогенетике. Отбор в новую сборную по традиции начался в апреле этого года, на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по физике.

Татьяна Гладкова