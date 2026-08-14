Взрослеть красиво

«Когда подросток замечает изменения в своем теле, возникает много вопросов и часто их просто некому задать. А если и есть кому, то отвечают либо слишком сложно, либо как маленькому ребенку. Наш проект — это честный и открытый разговор о сложных вещах. Каждая девочка и девушка найдет понятные ответы, даже если очень стесняется спросить. Опыт врачей и преподавателей Пироговского университета помогает нашим детям взрослеть без страха и недопонимания»,— говорит Ольга Милушкина, проректор по учебной работе Пироговского университета.

Сервис «Стесняюсь спросить», разработанный образовательной платформой «Сферум» при поддержке Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова и Клиники Фомина, отвечает на популярные вопросы о взрослении и женском здоровье. Все материалы подготовлены и выверены врачами, структурированы по темам, а их чтение займет две-три минуты.

«Часто в переходном возрасте девочки-подростки стесняются задавать вопросы, связанные с взрослением, не могут найти проверенную информацию и не знают, к кому обратиться за поддержкой. Приложение поможет разобраться во всех деталях без неловкости и сложных медицинских терминов»,— комментирует Кристина Давыдова, директор по информационному сопровождению VK.

«Сегодня девочки узнают о теле и взрослении из интернета, часто из противоречивых и непроверенных источников, не соответствующих возрасту. Приложение создает безопасное пространство для доверительного диалога, где можно найти понятные ответы на важные вопросы — без запугивания, стыда и навязанных стереотипов. Для девочки это возможность лучше понимать себя и получать достоверные знания без стеснения. Для родителей — спокойствие и уверенность в том, что ребенку доступен качественный и безопасный контент по возрасту»,— отмечает Кяниз Алиева, лидер направления «Детская гинекология» Клиники Фомина.

Ангелина Гуляева