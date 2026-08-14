Воронежская прокуратура требует 49 млн с участников сговора на «продуктовых» торгах

Прокуратура Воронежской области направила в Ленинский районный суд областного центра иск о взыскании в солидарном порядке средств на общую сумму свыше 49 млн руб. с участников картельного сговора на торгах по поставкам продуктов питания для нужд социальных учреждений — ООО «Продснаб-Агро», ООО «Агротрест» и ООО «Симестра». Об этом в ведомстве сообщили 14 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным надзора, три упомянутые воронежские фирмы «в ходе проведения ряда аукционов отказались от конкурентной борьбы между собой с целью получения права заключения контрактов с минимальным снижением начальной максимальной цены от 0% до 0,5%».

«Согласованные действия руководителей указанных юридических лиц привели к поддержанию начальной максимальной цены торгов по поставкам продуктов питания для нужд социальных учреждений региона практически на максимальном уровне»,— заявили в прокуратуре.

В августе 2024-го «Ъ-Черноземье» писал, что Арбитражный суд Воронежской области полностью отказал ООО «Симестра» и ООО «Агротрест» в иске о признании решения областного УФАС недействительным, утвердив тем самым документ о существовании картельного сговора. Сообщалось, что обладателем четырех тендеров стало ООО «Симестра», еще в двух торгах победило ООО «Агротрест». При этом ООО «Продснаб-Агро» какие-либо ценовые предложения в ходе аукционов не подавало и «выступало в роли статиста».

В прокуратуре добавили, что в исковом заявлении есть требование о признании сделки недействительной. О какой конкретно сделке идет речь — не уточняется.

В январе этого года «Ъ-Черноземье» также сообщал, что управление ФАС по Воронежской области возбудило антимонопольное дело в отношении пяти компаний, которые подозреваются в сговоре на торгах с общей суммой начальных цен контрактов 4,6 млрд руб. По данным ведомства, организации могли создать картель при участии в аукционах на поставку медизделий, в том числе расходных материалов, лекарств и диагностических реагентов.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье» «Нездоровая конкуренция».

Денис Данилов