Нездоровая конкуренция

Пять местных компаний подозревают в картельном сговоре при участии в торгах на поставку медизделий в Воронежской области, сообщили в УФАС по региону. Общая стоимость контрактов составляет 4,6 млрд руб. Подробности дела в ФАС не раскрывают. При этом одна из подозреваемых фирм заявляет о «категорическом несогласии» с выводами ведомства, а другие предпочитают их не комментировать. Эксперты считают, что ситуация не повлияет на обеспеченность региона медикаментами, однако может привести к ликвидации самих компаний.

Поставщики медикаментов отвергают крупные претензии надзорных органов

На рынке поставки медицинских изделий в Воронежской области был выявлен картель. Об этом заявили в региональном управлении ФАС. Дело было возбуждено в отношении пяти местных компаний: ООО «Диафарм» Светланы Будниковой, ООО «Фарм-Групп» Владимира Будникова, ООО «Айболит 36» Зои Сафоновой, ООО «М-Комплимед» Людмилы Новак, ООО «СВ-Фарм 36» Эльвиры Щепкиной. Все они подозреваются в картельном сговоре на торгах с общей суммой начальных цен контрактов 4,6 млрд руб.

В антимонопольном ведомстве считают, что организации могли создать картель при участии в торгах на поставку медизделий, в том числе расходных материалов, лекарств и диагностических реагентов. За заключение ограничивающего конкуренцию соглашения (ч. 2 ст. 14. 32 КоАП РФ) компаниям грозят штрафы в размере до половины начальной стоимости предмета торгов. При этом санкции не могут превышать 1/25 выручки правонарушителя и быть менее 100 тыс. руб.

Об участии в каких именно торгах идет речь в УФАС не поясняют. С одним только «Диафармом» с начала 2025 года было заключено не менее 400 госконтрактов.

В министерстве здравоохранения региона «Ъ-Черноземье» порекомендовали обратиться в региональное управление ФАС и предпочли не комментировать дело.

Руководитель УФАС по Воронежской области Денис Чушкин пояснил «Ъ-Черноземье», что дело расследует центральный аппарат ФАС: «Мы никакой информацией не обладаем. Подобные дела, как правило, имеют статус закрытых расследований». В пресс-службе ФАС России на запрос «Ъ-Черноземье» ответили, что на этапе расследования не могут раскрыть его деталей.

В «Фарм-групп» «Ъ-Черноземье» заявили, что «категорически не согласны» с выводами ФАС и планируют оспаривать их в суде: «Это чушь. Пусть предоставят хотя бы какие-то доказательства». Представители «СВ-Фарм 36» пообещали прокомментировать дело позднее, однако затем перестали отвечать на звонки «Ъ-Черноземье». В «Айболите 36» сказали «Ъ-Черноземье», что не слышали о расследовании ФАС, а в «М-Комплимеде» воздержались от комментариев. В «Диафарме» бросили трубку, после того как корреспондент «Ъ-Черноземье» представился.

Чем известны компании из дела о возможном картельном сговоре / Comrany Profile По данным Rusprofile, все упомянутые фирмы зарегистрированы в Воронеже с 2008 по 2022 год для оптовой торговли фармацевтической продукцией. ООО «Диафарм принадлежит Светлане (Борисовне) Будниковой. По итогам 2024 года ООО «Диафарм» выручило 938 млн руб. и получило чистую прибыль 98 млн руб. С 2010 года компания выиграла 13,8 тыс. госконтрактов на 6 млрд руб. в сумме. В тройку крупнейших заказчиков входят воронежские областной онкодиспансер и областная клиническая больница №1. Директор — Александр Литвин. ООО «Фарм-групп» владеет и руководит Владимир (Анатольевич) Будников. Выручка общества за 2024 год составила 331 млн руб., чистая прибыль — 1,4 млн руб. С 2011 года с компанией было заключено 7,5 тыс. госконтрактов на общую сумму 2,9 млрд руб. ООО «Айболит 36» владеет Зоя Сафонова. 2024 год общество закончило с выручкой в 56 млн и чистой прибылью в 1,6 млн руб. С 2012 года компания являлась поставщиком по 1,3 тыс. госконтрактам на общую сумму 389 млн руб. Директор — Николай Юрьев. Единственным собственником ООО «М-Комплимед» выступает Людмила Новак. Финансовые показатели организации в 2024-м составили 164 млн и 14 млн руб. соответственно. С 2013 года с компанией заключили 3,5 тыс. госконтрактов на 883 млн руб. в сумме. Руководит обществом Анна (Александровна) Семисчастнова. Учредителем ООО «СВ-Фарм 36» указана Эльвира Щепкина. Выручка компании в 2024-м достигла 188 млн, а чистая прибыль — 2,6 млн руб. соответственно. С 2023 года фирма выиграла 2,2 тыс. госконтрактов на 455 млн руб. в сумме. Директор — Максим (Сергеевич) Семисчастнов.

Все указанные компании, за исключением «СВ-Фарм 36», зарегистрированы на проспекте Труда, 6. Отличаются только корпуса. Юридический адрес «СВ-Фарм 36» — Московский проспект, 11/7.

В аналитической службе «Курсор», специализирующейся на анализе госзакупок лекарств и медикаментов, пояснили, что картели чаще возникают при закупках медизделий, включенных в ограничительные перечни: «Эти препараты финансируются из бюджетов разных уровней и обеспечиваются госпрограммами. Действия картельного сговора не оказывают существенного влияния на обеспечении жителей субъекта РФ нужными препаратами. Дефектуры сверх той, что имеется в регионе уже, не возникнет. Напротив, региональные медучреждения, и без того имеющие скромные бюджеты, больше всего страдают от антиконкурентных соглашений. Они вынуждены приобретать лекарства по искусственно завышенным ценам, что может негативно сказываться на их финансовом положении».

По мнению гендиректора DSM Group Сергея Шуляка, после признания картельного сговора ФАС может взыскать с компаний «необоснованно заработанные деньги:

«Они будут обязаны погасить эти суммы в бюджет. Плюс могут быть достаточно большие штрафы. Поставленные медизделия никто изымать не будет».

Управляющий партнер IPM Consulting Вадим Тедеев считает, что, если ФАС включит участников предполагаемого картеля в реестр недобросовестных поставщиков, это может быть равносильно ликвидации компаний. «Очевидно, что при наличии спроса и контрактов эта ниша пустовать будет недолго. Тем не менее в краткосрочной перспективе даже на высококонкурентных рынках в таких ситуациях может возникнуть коррекция цен за счет сокращения числа поставщиков. При цене контрактов в 4,6 млрд руб. можно говорить, что это примерно 30% регионального рынка медизделий»,— сказал господин Тедеев.

Руководитель антимонопольной практики юридической компании «Центральный округ» Анна Кононова отмечает, что типичными признаками картелей являются схожесть оформления заявок на торги, их подача в близком временном промежутке и с одного IP-адреса, а также фактическое расположение по одному и тому же адресу и наличие взаиморасчетов между участниками. «Медицинская сфера наряду со строительством относится к числу тех, где чаще всего обнаруживается сговор на торгах. Черноземье не исключение, за последние несколько лет такие случаи обнаруживались в Тамбове и Курске»,— добавила юрист.

Егор Якимов