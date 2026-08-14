Екатеринбуржцу назначили 5 лет колонии за донаты экстремистской организации

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил пять лет колонии строгого режима местному жителю Александру Гнитееву за финансирование экстремистской организации. Об этом сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Как установил суд, в августе 2021 года Александр Гнитеев оформил автоплатеж на 500 руб. в месяц в пользу экстремистской организации. Деньги автоматически списывались семь раз, пока в феврале 2022 года мужчина не отменил подписку, осознав последствия.

В 2026 году в отношении него возбудили уголовное дело по статье о финансировании экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 282.3 УК РФ). В суде мужчина вину не признал, хотя на предварительном следствии раскаивался в содеянном.

Помимо основного наказания, суд постановил конфисковать в доход государства 3,5 тыс. руб. — сумму, которую мужчина перечислил организации.

В 2012 году Александра Гнитеева осудили на 8 лет за государственную измену. Он работал в «НПО автоматики имени академика Семихатова». Суд установил, что тот передал иностранной разведке секретные данные, касающиеся системы управления морской стратегической ракетой «Булава».

Полина Бабинцева