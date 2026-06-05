Уралец, отсидевший за госизмену, арестован по делу о финансировании экстремизма

Верх-Исетский районный суд арестовал Александра Гнитеева, пишет «Федерал Пресс» со ссылкой на пресс-службу суда. Ранее уралец уже отсидел срок за государственную измену.

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«Взят под стражу до 18 июля»,— сообщили изданию в суде.

Александр Гнитеев был арестован за финансирование экстремистской деятельности. Защита пыталась обжаловать меру пресечения, но суд не согласился с ее доводами.

В 2012 году Александра Гнитеева осудили на 8 лет за государственную измену. Он работал в «НПО автоматики имени академика Семихатова». Суд установил, что тот передал иностранной разведке секретные данные, касающиеся системы управления морской стратегической ракетой «Булава».

Анна Капустина