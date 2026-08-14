Реальный эффективный курс рубля снизился в июле на 4,7%
Индекс реального эффективного курса рубля по отношению к иностранным валютам снизился в июле на 4,7% по сравнению с июнем. Это следует из данных Банка России.
С начала года показатель вырос на 2,2%. Реальный эффективный курс рубля к доллару снизился в июле на 4,7%. С начала года он вырос на 2,8%. К евро курс снизился за месяц на 3,8%. С начала года показатель вырос на 5,9%.
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На бирже Forex курс доллара растет на 3,32%, до 85,8 руб., следует из данных Investing.com. C начала года курс доллара к рублю увеличился на 7,2%.
Произошла ошибка загрузки данных графика индикаторов.
Курс доллара США к рублю
О падении курса рубля — в материале «Ъ» «Рубль теряет поддержку со всех сторон».