Реальный эффективный курс рубля снизился в июле на 4,7%

Индекс реального эффективного курса рубля по отношению к иностранным валютам снизился в июле на 4,7% по сравнению с июнем. Это следует из данных Банка России.

С начала года показатель вырос на 2,2%. Реальный эффективный курс рубля к доллару снизился в июле на 4,7%. С начала года он вырос на 2,8%. К евро курс снизился за месяц на 3,8%. С начала года показатель вырос на 5,9%.

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На бирже Forex курс доллара растет на 3,32%, до 85,8 руб., следует из данных Investing.com. C начала года курс доллара к рублю увеличился на 7,2%.

Произошла ошибка загрузки данных графика индикаторов. «Ъ-Хронограф». Курс доллара США к рублю i Интерактивный инструмент «Ъ-Хронограф» собирает тематический контекст показателя из архива «Коммерсанта» и формирует краткие описания с помощью технологий искусственного интеллекта (ИИ). Автоматическое саммари может содержать неточности — для полноты картины читайте оригинал статьи по кнопке «Подробнее». ИИ-виджет дополняет график связанными событиями. Нажмите на твердый знак, чтобы увидеть описание и перейти в архив. Вышла публикация “Ъ” по теме Данные: ЦБ РФ / по теме

О падении курса рубля — в материале «Ъ» «Рубль теряет поддержку со всех сторон».