ЕС в июле закупил российского топлива на €1,5 млрд

В июле страны Евросоюза закупили российского топлива на €1,5 млрд. 26% от этой суммы пришлось на нефть, следует из отчета Центра исследований в области энергетики и чистоты воздуха (CREA). ЕС стал четвертым по величине покупателем российских ресурсов.

Около 38% импорта пришлось на долю трубопроводного газа — около €561 млн. На долю СПГ пришлось €526 млн, что составляет около 36% от импорта. Оставшиеся 26% — поставки сырой нефти по трубопроводу «Дружба» в Венгрию и Словакию.

Крупнейшим покупателем стала Венгрия. Она импортировала российское топливо на сумму €486 млн. В основном страна покупала трубопроводный газ (62%). Словакия стала вторым по величине импортером в ЕС, закупив топливо у России на сумму €299 млн. Франция, Испания и Бельгия снизили импорт российского СПГ на 46%. Весь объем поставок в эти страны осуществлялся с Ямала.

Первое место среди покупателей российского топлива занимает Китай. На его долю приходилось 43% (€7,7 млрд) экспортной выручки России. Второе место занимает Индия с импортом в €6,4 млрд. Третье — Турция с закупками на €1,8 млрд. При этом Турция лидирует в закупках нефтепродуктов. Страна покупает 26% от российского экспорта нефти.

Утвержденный в конце июля 21-й пакет санкций ЕС против России включает новые ограничения в отношении энергетического сектора страны. Для европейских компаний предусмотрены штрафы за импорт российского трубопроводного газа по краткосрочным контрактам, заключенным более года назад. Еврокомиссия планирует к 2028 году свести зависимость Евросоюза от российских энергоресурсов к минимуму, а закупку газа и нефти — прекратить полностью.