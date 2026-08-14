ЕС в июле закупил российского топлива на €1,5 млрд
В июле страны Евросоюза закупили российского топлива на €1,5 млрд. 26% от этой суммы пришлось на нефть, следует из отчета Центра исследований в области энергетики и чистоты воздуха (CREA). ЕС стал четвертым по величине покупателем российских ресурсов.
Около 38% импорта пришлось на долю трубопроводного газа — около €561 млн. На долю СПГ пришлось €526 млн, что составляет около 36% от импорта. Оставшиеся 26% — поставки сырой нефти по трубопроводу «Дружба» в Венгрию и Словакию.
Крупнейшим покупателем стала Венгрия. Она импортировала российское топливо на сумму €486 млн. В основном страна покупала трубопроводный газ (62%). Словакия стала вторым по величине импортером в ЕС, закупив топливо у России на сумму €299 млн. Франция, Испания и Бельгия снизили импорт российского СПГ на 46%. Весь объем поставок в эти страны осуществлялся с Ямала.
Первое место среди покупателей российского топлива занимает Китай. На его долю приходилось 43% (€7,7 млрд) экспортной выручки России. Второе место занимает Индия с импортом в €6,4 млрд. Третье — Турция с закупками на €1,8 млрд. При этом Турция лидирует в закупках нефтепродуктов. Страна покупает 26% от российского экспорта нефти.
Утвержденный в конце июля 21-й пакет санкций ЕС против России включает новые ограничения в отношении энергетического сектора страны. Для европейских компаний предусмотрены штрафы за импорт российского трубопроводного газа по краткосрочным контрактам, заключенным более года назад. Еврокомиссия планирует к 2028 году свести зависимость Евросоюза от российских энергоресурсов к минимуму, а закупку газа и нефти — прекратить полностью.
Евросоюз утвердил программу отказа от российского газа, планируя полностью прекратить импорт сжиженного природного газа (СПГ) с 1 января 2027 года, а трубопроводного газа — с 30 сентября 2027 года. При этом запрет на поставки российского трубопроводного газа по краткосрочным контрактам, заключенным более года назад, вступил в силу с 17 июня 2026 года. Страны ЕС в первом полугодии 2026 года импортировали рекордный объем СПГ с российского проекта «Ямал СПГ», что на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года, а суммарная стоимость этих поставок могла составить около 6 млрд евро. В первом квартале 2026 года европейский импорт СПГ с «Ямал СПГ» составил 5 млн тонн, что выше показателя аналогичного периода 2025 года на 17%, и страны Евросоюза заплатили за него около 2,88 млрд евро.
Крупнейшими покупателями СПГ с «Ямала СПГ» в Европе стали Франция, Бельгия и Испания, импортировавшие 3,6 млн, 2,9 млн и 2,7 млн тонн соответственно. По итогам июня 2026 года Бельгия нарастила импорт российского газа на 27%, до 268 млн евро, заняв первое место по закупкам среди стран ЕС впервые с июля 2025 года. В июне 2026 года Франция сократила закупки российского газа на 30%, но за год они выросли на 42%, до 257,6 млн евро, а Венгрия закупила газа на 218,3 млн евро, что на 2% меньше в годовом выражении.