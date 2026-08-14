Axios: помощник советника Трампа по нацбезопасности Бейкер уйдет в отставку

Помощник советника президента США по национальной безопасности Энди Бейкер в ближайшие недели уйдет в отставку. Об этом он сообщил Axios. Издание пишет, что, хотя господин Бейкер не известен широкой публике, он был «в числе сотрудников, игравших центральную роль в принятии решений по внешней политике и национальной безопасности администрацией США в последние 18 месяцев».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Директор ЦРУ Джон Рэтклифф (на переднем плане), слева направо: глава Пентагона Пит Хегсет, юридический советник Белого дома Дэвид Уоррингтон и помощник президента США по нацбезопасности Энди Бейкер, 21 июня 2025 года

Фото: The White House / AP Директор ЦРУ Джон Рэтклифф (на переднем плане), слева направо: глава Пентагона Пит Хегсет, юридический советник Белого дома Дэвид Уоррингтон и помощник президента США по нацбезопасности Энди Бейкер, 21 июня 2025 года

Фото: The White House / AP

Помимо Энди Бейкера помощниками советника по национальной безопасности являются Роберт Гэбриел и Майкл Нидхэм. Они сохранят свои посты.

Энди Бейкер с 2010 года работал в Госдепартаменте США. С 2023 года он был советником по национальной безопасности Джей Ди Вэнса — и когда тот был сенатором от штата Огайо, и когда стал вице-президентом США. Этот пост господин Бейкер также покинул в начале лета. В январе 2025 года, когда Дональд Трамп стал президентом, господина Бейкера назначили на пост помощника советника президента США по национальной безопасности. Axios пишет, что теперь он перейдет на работу в частный сектор.

Это уже вторая отставка в администрации президента США за последнюю неделю. Ранее господин Трамп сообщил об уходе со своего поста пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт. Издание The Daily Beast считает, что эти отставки — «часть более широкой волны перестановок в Белом доме в преддверии выборов в Конгресс США».

Яна Рождественская