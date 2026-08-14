Axios: помощник советника Трампа по нацбезопасности Бейкер уйдет в отставку
Помощник советника президента США по национальной безопасности Энди Бейкер в ближайшие недели уйдет в отставку. Об этом он сообщил Axios. Издание пишет, что, хотя господин Бейкер не известен широкой публике, он был «в числе сотрудников, игравших центральную роль в принятии решений по внешней политике и национальной безопасности администрацией США в последние 18 месяцев».
Директор ЦРУ Джон Рэтклифф (на переднем плане), слева направо: глава Пентагона Пит Хегсет, юридический советник Белого дома Дэвид Уоррингтон и помощник президента США по нацбезопасности Энди Бейкер, 21 июня 2025 года
Фото: The White House / AP
Помимо Энди Бейкера помощниками советника по национальной безопасности являются Роберт Гэбриел и Майкл Нидхэм. Они сохранят свои посты.
Энди Бейкер с 2010 года работал в Госдепартаменте США. С 2023 года он был советником по национальной безопасности Джей Ди Вэнса — и когда тот был сенатором от штата Огайо, и когда стал вице-президентом США. Этот пост господин Бейкер также покинул в начале лета. В январе 2025 года, когда Дональд Трамп стал президентом, господина Бейкера назначили на пост помощника советника президента США по национальной безопасности. Axios пишет, что теперь он перейдет на работу в частный сектор.
Это уже вторая отставка в администрации президента США за последнюю неделю. Ранее господин Трамп сообщил об уходе со своего поста пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт. Издание The Daily Beast считает, что эти отставки — «часть более широкой волны перестановок в Белом доме в преддверии выборов в Конгресс США».
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Энди Бейкер, заместитель советника по нацбезопасности США, являлся ключевой фигурой в окружении вице-президента США Джей Ди Вэнса и формировал его позицию по внешнеполитическим вопросам, а также отвечал за важные решения администрации президента в области национальной безопасности, особенно в отношении стран Европы. В частности, он участвовал в формировании и определении первоначальных контуров переговоров по Украине, включая вопросы соглашения о полезных ископаемых, как сообщал бывший заместитель советника по нацбезопасности Алекс Вонг в феврале 2026 года. В то время господин Бейкер и Джей Ди Вэнс стремились к завершению конфликта между Россией и Украиной.
Джей Ди Вэнс рассматривается Дональдом Трампом как возможный преемник и кандидат на пост президента США на выборах 2028 года. Издание Axios в феврале 2026 года сообщало, что Трамп видит оптимальным сценарием тандем Вэнс — Рубио, при котором Вэнс возглавит список. Джей Ди Вэнс уже имеет команду политических консультантов, способную стать основой предвыборной кампании, и по данным ранних праймериз Республиканской партии значительно опережает соперников, набирая 53% поддержки среди потенциальных избирателей.