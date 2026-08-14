ВС встал на сторону ЦОДД в споре о необозначенном островке безопасности

Составлено ИИ-Ассистентъ

В 2024 году Научный центр безопасности дорожного движения МВД зафиксировал признаки нарушения требований к состоянию и обустройству дорог в местах 37,7 тысячи ДТП. В 17,6% из них отсутствовали дорожные знаки, что свидетельствует о системной проблеме с обозначением опасных участков.

Верховный суд уже ранее указывал нижестоящим инстанциям на необходимость проверять схемы дислокации дорожных знаков, прежде чем наказывать водителей за нарушения. Так, в деле водителя из Красноярского края, лишенного прав за выезд на встречную полосу в зоне действия знака «Обгон запрещен», ВС отменил решение, поскольку знак отсутствовал в дорожных регламентах.

Юристы отмечают, что ответственность за установку знаков и разметки при реконструкции и ремонте дорог по закону несут подрядчики и субподрядчики, а заказчик может быть ответственным, если принял некачественно выполненные работы. Ранее в 2023 году Верховный суд также разъяснял правила расчета выплат пострадавшим в ДТП, указывая на право требовать полного возмещения убытков в пределах лимитов ОСАГО и ДСАГО от страховой компании, а сверх лимитов — от виновника ДТП.