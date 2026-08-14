«Островок безопасности» затаскали по инстанциям

Верховный суд (ВС) РФ вынес решение по жалобе столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД), судившегося с гражданином за компенсацию ущерба от автоаварии. Еще в 2023 году москвич разбил машину об «островок безопасности» и затем отсудил у ЦОДД около 1 млн руб., ссылаясь на отсутствие соответствующих дорожных знаков и разметки перед препятствием. В центре заявили, что выступают лишь заказчиком реконструкции участка, а ответственность за ДТП несет подрядчик, который строил «островок» и должен был установить дорожные знаки. ВС отменил решения всех нижестоящих инстанций, сочтя, что те не изучили все обстоятельства дела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Опубликованное определение ВС по жалобе ЦОДД касается разбирательства вокруг ДТП, которое произошло еще в августе 2023 года. Москвич Сергей Горев ночью на Шоссейной улице в столичном районе Печатники разбил свою Skoda Octavia об «островок безопасности» (предназначен, в частности, для отделения транспортных потоков друг от друга и безопасности пешеходов при переходе дороги). Автомобилю был нанесен ущерб почти на 1,9 млн руб. без возможности восстановления. В ГИБДД составили на господина Горева протокол по ст. 12.33 КоАП РФ (повреждение дорог, железнодорожных переездов и других сооружений; предусматривает штраф до 10 тыс. руб. для граждан).

Автовладелец обратился в суд с иском к ЦОДД со ссылкой на то, что на участке с «островком» не было должным образом организовано движение — место не обозначили знаками и разметкой, в результате ночью было крайне сложно определить направление движения.

В октябре 2024 года Лефортовский райсуд Москвы удовлетворил иск частично, взыскав с ЦОДД 957 тыс. руб. и судебные расходы. Это решение затем оставили в силе Мосгорсуд и Второй кассационный суд. Инстанции подтвердили, что за последствия происшествия должен отвечать организатор движения.

Центр, в свою очередь, обратился в ВС. В его определении сказано, что по ст. 1079 Гражданского кодекса РФ юрлица обязаны возмещать вред, причиненный «источником повышенной опасности», и строительство дорог попадает под это правило. ЦОДД обратил внимание, что по федеральному закону «О безопасности дорожного движения» при реконструкции и строительстве дорог ответственность за их соответствие требованиям несут исполнители работ. В случае с «островком безопасности» в Печатниках таким подрядчиком выступала компания «Горинжстрой», говорилось в жалобе ЦОДД: по договору эта компания должна была построить препятствие и снабдить его знаками. В ВС сочли, что нижестоящие инстанции доводы центра не изучили, и отправили дело на пересмотр.

В пресс-службе ЦОДД заявили “Ъ”, что безопасность является «безусловным приоритетом» в работе организации. «Мы настаиваем на юридической точности: ответственность за установку знаков и нанесение разметки при реконструкции и ремонте дорог должна лежать на лицах, выполняющих эти работы»,— сказали в центре.

Юрист, эксперт по безопасности дорожного движения «Народного фронта» Катерина Соловьева подтверждает, что по законодательству ответственность в таких случаях несут подрядчики и субподрядчики. Заказчик может нести ответственность, если он принял работы, но они оказались некачественными, и из-за них водитель попал в ДТП.

Руководитель практики по банкротству и арбитражным спорам юридической компании «АНП Зенит» Римма Фатыхова считает, что суду недостаточно установить, что на дороге не было знаков и разметки,— нужно выяснить, кто в конкретный момент отвечал за этот участок и были ли объекты организации движения уже переданы ЦОДД. «Это обстоятельство может оказаться ключевым при новом рассмотрении дела, так как позволяет определить, кто фактически нес ответственность за безопасность участка на дату аварии»,— объясняет эксперт.

Отметим, что в определении также говорится об апелляции ЦОДД к ст. 1083 Гражданского кодекса РФ, по которой суды должны были изучить степень вины водителя в самой аварии, но этого не сделали. В материалах суда есть ссылка о привлечении водителя к ответственности по ст. 12.33 КоАП РФ, напоминает адвокат Ольга Шушминцева, однако это не означает, что вина водителя была установлена. Речь может идти, например, о повышенной скорости в момент ДТП — это может определить автотехническая экспертиза. Впрочем, в решении Лефортовского райсуда говорилось, что установить скорость разбившейся машины «не представляется возможным».

Александр Воронов, Иван Буранов