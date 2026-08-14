Расклад на двоих

Стартующий 15 августа новый сезон чемпионата Испании по футболу предлагает привычный набор претендентов на золото. «Барселона» после несколько хаотичной трансферной кампании постарается взять третий титул подряд. Мадридский «Реал», пошедший на рынке игроков ва-банк и вернувший тренера Жозе Моуринью, постарается ей помешать. А где-то рядом, как обычно, будет околачиваться мадридский «Атлетико», который в последние месяцы тоже освежился.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тренер «Реала» Жозе Моуринью (справа)

Фото: Alejandro Martinez Velez / Reuters Тренер «Реала» Жозе Моуринью (справа)

Фото: Alejandro Martinez Velez / Reuters

Чтобы понять суть изменений, произошедших с испанскими грандами за лето, необходимо вспомнить, чем закончился предыдущий сезон первенства страны. «Барселона» выиграла второе чемпионство подряд, причем на этот раз обеспечила себе титул, обыграв своего злейшего врага — мадридский «Реал» — в очном матче. «Барселона» стала чемпионом несмотря на то, что едва-едва решила финансовые проблемы, которые осложняли комплектование команды и затягивали реконструкцию стадиона Camp Nou. «Реал», нехватки денег не ощущавший, накрыли другие проблемы: тренерский кризис, склоки. Королевский клуб с треском провалил второй сезон подряд, не взяв ни одного сколько-нибудь престижного трофея.

И вот уже стартует новое первенство. Оно начнется 15 августа. И к нему два топ-клуба подходят довольно существенно обновившимися командами. Причем обновление в этом контексте не обязательно означает прогресс.

«Барселона» наверняка выглядит слабее себя майского образца. С уходом Рональда Араухо в аренду в «Ливерпуль» пропала глубина в центре обороны (она и так страдала).

С уходом Роберта Левандовского в «Чикаго Файр» пропала глубина на позиции центрфорварда. Да у каталонцев вообще ни одного футболиста, способного сыграть на острие атаки, похоже, не останется: Ферран Торрес-то тоже уходит — в ПСЖ. И Маркус Рашфорд, здорово проявивший себя в команде за время аренды, тоже ушел. Опцией выкупа англичанина за €30 млн «Барселона» не воспользовалась. Зато она за куда более внушительную сумму приобрела Энтони Гордона — английского вингера с другим функционалом, подходящим чемпиону Испании гораздо меньше, и потратилась на еще одного крайнего нападающего, немца Карима Адейеми. Бомбардиром не назовешь ни того, ни другого.

Словом, глядя на состав «Барселоны», пока меньше всего думаешь о чудесных выпускниках академии — Ламине Ямале, Фермине Лопесе, Пау Кубарси, ставшем лучшим молодым игроком чемпионата мира.

Скорее о том, что есть позиции «перенаселенные» — с высокой конкуренцией, а есть зияющие дыры. И очень многое зависит от того, как каталонцы проведут остаток трансферного окна. Договорятся ли о переходе обладателя «Золотого мяча-2024» Родри? Срастется ли с переходом Хулиана Альвареса? Пока кажется, что нет, не отпустит его «Атлетико». Найдется ли другой достойный нападающий? Вряд ли. Форвардов, соответствующих статусу клуба, не видно. А испанские медиа сообщают о таких кандидатурах на пост «девятки» «Барселоны», которые иначе чем спешкой не объяснить. Колумбиец Луис Суарес из лиссабонского «Спортинга», грек Вангелис Павлидис из лиссабонской «Бенфики».

Вся надежда, видимо на тренера Ханси Флика. Немец давал результат и в кризисные годы: брал внутренние титулы, доходил до поздних стадий Лиги чемпионов. Авось и сейчас что-то склеит.

«Реал» в смысле вектора развития выглядит полной противоположностью «Барселоны».

Он провел очень насыщенное трансферное окно и закрыл, кажется, все слабые места. Края защиты усилили Марком Кукурельей и Дензелом Дюмфрисом. Центр защиты укрепили Ибраимой Конате. Проиграли борьбу за Родри? Да, но подмогу в полузащиту привезли загодя: появился Бернарду Силва — классный универсал. Не поскупились на вундеркинда Яна Дьоманде, который €125 млн без учета бонусов, может быть, не стоил, но все-таки провел блестящий сезон в «Лейпциге». Привезли в атаку Карлоса Эспи, лучшего молодого игрока предыдущего испанского первенства. Для разнообразия, чтобы был один сильный габаритный форвард.

«Реал» и свой важный актив сохранил: продлил контракт с Винисиусом до 2032 года. А другие звезды Мадрида провели потрясающий чемпионат мира. Джуд Беллингем завоевал «Бронзовую бутсу». Килиан Мбаппе взял «Золотую бутсу» и «Бронзовый мяч» и вроде бы заставил враждебно настроенных фанатов, весной пытавшихся прогнать его из клуба, по крайней мере на время забыть обиды.

Вот только главного тренера наняли такого, что приходится смотреть на этот проект с опаской, ждать беды. В столицу Испании после 13-летнего перерыва вернулся Жозе Моуринью. Когда-то он слыл наставником-победителем. Но было это очень давно. А в последнее десятилетие карьера португальца шла по нисходящей: «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхем», «Рома», «Фенербахче», «Бенфика». А главные сомнения связаны вот с чем: Моуринью, всегда считавшийся человеком эксцентричным, утратив способность добиваться поставленных задач, превратился в магнит для скандалов. Долго ли без них будет обходиться в «Реале», клубе особенном, в распоряжении которого сплошь футболисты мирового класса?

Из остальных 18 команд высшего испанского дивизиона чемпионские амбиции могут быть разве что у соседа «Реала», мадридского «Атлетико».

Он не ослаб и слегка омолодил обойму. Например, заменил Ли Кан Ином из ПСЖ уехавшего завершать карьеру в США Антуана Гризмана. Однако шансы второго столичного клуба вмешаться в борьбу двух гигантов все-таки представляются исключительно скромными, какой бы цепкой ни была команда Диего Симеоне. В прошлом году обладавший схожей по качеству заявкой «Атлетико» отстал от «Барселоны» на 25 очков и даже в тройку не попал — стал четвертым, пропустив вперед «Вильярреал». В этом году вероятность его чемпионства, по мнению аналитического бюро Opta,— почти символические 8%. Успех «Барселоны» оно оценивает в 46%, успех «Реала» — в 32%.

Роман Левищев