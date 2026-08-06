Артюхов поручил расширить использование ИИ в детских садах Ямала

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов на заседании межведомственного совета по искусственному интеллекту заслушал доклады о внедрении современных технологий в органах госвласти и подведомственных учреждениях. Он поручил расширить эту практику в детских садах, сообщили в правительстве Ямала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Артюхов

Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхов

Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО

Пилотный проект по видеоаналитике в детских садах стартовал в Салехарде, Надымском и Приуральском районах: сотрудники и родители подписали согласие на съемку. Система помогает быстрее заметить ситуации, когда ребенку может понадобиться внимание взрослого: например, если он сильно расстроен или долго остается без помощи. Она также способна распознавать нецензурную лексику и иное недопустимое поведение. В таких случаях работникам приходит уведомление, на которое они смогут быстро отреагировать. Искусственный интеллект также направлен на выявление инцидентов, связанных с нарушением педагогической этики и возникновением спорных ситуаций.

По итогам пилота глава региона поддержал инициативу масштабировать проект на все детские сады. «Видел несколько примеров такого видео — они наглядные и указывают на то, что мы должны этот проект тиражировать. Это напрямую влияет и на безопасность, и на качество взаимодействия с детьми. Уверен, что таким образом нам удастся не только выявить и решить проблемы, но и определить те образовательные учреждения, где ситуация наиболее благоприятна. Руководителей таких учреждений, воспитателей будем приводить в пример, чтобы они делились своими практиками»,— сказал Дмитрий Артюхов.

Первое заседание межведомственного совета по искусственному интеллекту на Ямале прошло в апреле. Всего от исполнительных органов после этого поступило 120 инициатив по дальнейшему применению искусственного интеллекта в работе региона.

Ирина Пичурина