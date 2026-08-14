Актрису Наталью Трубникову похоронили на Ваганьковском кладбище

Церемония прощания с балериной и актрисой Натальей Трубниковой прошла в закрытом формате в Хованском крематории. После этого ее кремировали. Прах захоронили на Ваганьковском кладбище. Об этом сообщили «РИА Новости» в семье артистки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наталья Трубникова в фильме «Клоун» (1980)

Фото: Одесская киностудия при участии Гостелерадио СССР Наталья Трубникова в фильме «Клоун» (1980)

Фото: Одесская киностудия при участии Гостелерадио СССР

«Похоронили рядом с супругом на Ваганьковском. Были только родственники»,— сказала собеседница агентства.

Наталья Трубникова умерла 10 августа в возрасте 71 года. В последние годы она страдала болезнью Альцгеймера.

Госпожа Трубникова выступала в Музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко. Широкую известность актриса получила благодаря роли в фильме Леонида Квинихидзе «31 июня» (1978). Она также сыграла в картинах «Формула любви», «12 стульев», «Тайна Снежной королевы», «Клоун» и других. Была замужем за балетмейстером и педагогом Анатолием Кулаковым. В 1990 году вместе с супругом создала школу «Русская Академия Моделей». Господин Кулаков умер в 2022 году.