Китайский МИД призвал Японию не оспаривать итоги Второй мировой войны

Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что Пекин настаивает на уважении итогов Второй мировой войны. Так он отреагировал на дипломатический конфликт России и Японии из-за визита Владимира Путина на Курильские острова, о статусе которых страны спорят с середины прошлого века.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь

Фото: МИД КНР Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь

Фото: МИД КНР

«Китай призывает японскую сторону соблюдать послевоенный международный порядок, закрепленный в Каирской декларации, Потсдамской прокламации и других международных правовых документах»,— сказал господин Го.

Москва и Токио по итогам Второй мировой войны подписали декларацию о мире, но не мирный договор. Подписанию итогового соглашения препятствует спор о принадлежности южных Курильских островов — Кунашира, Шикотана, Итурупа и Хабомаи. Они отошли СССР после войны, Япония оспаривает их принадлежность.

11 августа российский президент Владимир Путин посетил остров Итуруп. Японский МИД заявил протест и вызвал российского посла. Премьер-министр страны Санаэ Такаити считает, что этот эпизод усложнил восстановление отношений в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Подробнее — в материале «Ъ» «Всем оказалось дело до Южных Курил».